¿Pasó el temblor por $LIBRA?: desde Wall Street dos fondos ven con buenos ojos invertir en Argentina

"Esta es la última oportunidad para comprar Argentina barata, porque creo que subirá drásticamente tras el acuerdo con el FMI", dijo Línea Rob Citrone, fundador del hedge fund Discovery Capital Management. Y agregó: "¿Debería haberse involucrado? No, pero creo que tenía buenas intenciones. Esto no fue malicioso, Milei no estaba tratando de engañar a nadie, y esperemos que aprendan de esto".