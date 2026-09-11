Petróleo: el Brent cae, pero se mantiene sobre los u$s100 y acumula una fuerte suba semanal + Agregar ámbito en









El precio del crudo retrocede este viernes después de que la Agencia Internacional de Energía recortara sus previsiones de demanda para 2026. Sin embargo, la referencia del mar del Norte se mantiene por encima de un nivel clave.

El petróleo baja, pero acumula una fuerte suba semanal por las restricciones sobre la oferta. Foto: Vecteezy

El precio del petróleo retrocede este viernes luego de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) recortara sus previsiones de demanda global para este año. Sin embargo, el Brent se mantuvo por encima de los u$s100 por barril y se encamina a cerrar la semana con una fuerte suba, en un mercado todavía condicionado por las interrupciones en la oferta mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Brent cae alrededor de 2,7% y se ubicó en torno a los u$s104,7 por barril, después de alcanzar durante la semana niveles cercanos a los u$s110. El retroceso interrumpe una racha de cinco ruedas consecutivas de avances, aunque el crudo de referencia para Europa todavía acumula una suba semanal superior al 8%.

El movimiento se produce luego de que la AIE revisara a la baja su estimación para la demanda mundial de petróleo en 2026. El organismo ahora prevé una caída de unos 2,5 millones de barriles diarios, frente al descenso de 1,6 millones que proyectaba anteriormente, según Reuters.

Sin embargo, el escenario de precios continúa dominado por los problemas del lado de la oferta. La AIE también anticipó una fuerte reducción de la producción mundial, en un contexto marcado por las interrupciones en los flujos de crudo del golfo Pérsico y las dificultades para normalizar el transporte de hidrocarburos.

La tensión geopolítica continúa siendo uno de los principales factores detrás de la volatilidad. Las restricciones sobre las rutas de transporte y los ataques contra infraestructura energética redujeron los suministros disponibles y llevaron al mercado a incorporar un escenario de mayor escasez.

En ese contexto, la caída registrada este viernes no modificó sustancialmente el escenario de fondo. El Brent continúa por encima del umbral de los u$s100 y acumula una importante valorización en lo que va de septiembre. Gentileza: Invezz La oferta vuelve a ser el foco de los inversores A su vez, las cotizaciones encontraron cierto alivio en las últimas horas ante señales de posibles gestiones diplomáticas destinadas a facilitar el transporte de petróleo a través de zonas estratégicas de la región. Esto permitió moderar parte de la prima de riesgo incorporada en los precios durante las últimas ruedas. El mercado sigue así atento a la evolución de la oferta global. Mientras la AIE proyecta una menor demanda para este año, las restricciones sobre la producción y el transporte mantienen elevado el riesgo de un mercado petrolero más ajustado. El WTI, por su parte, también registra una caída y perfora nuevamente el nivel de los u$s100 por barril. Aun así, el crudo estadounidense también acumula una fuerte ganancia semanal.