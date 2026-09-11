Los futuros de Wall Street rebotan y los bonos del Tesoro se calman ante un respiro en el precio del petróleo

Las acciones y los bonos soberanos tuvieron un respiro al bajar los precios del petróleo, mientras los operadores esperan el informe de inflación de agosto de EEUU para obtener una señal clara sobre si la Reserva Federal subirá las tasas de interés la próxima semana.

La ola de ventas en los mercados mundiales de bonos y acciones parece haberse moderado este viernes, cuando los precios del petróleo retrocedieron desde su máximo de cuatro meses . Sin embargo, el reciente aumento en los costos de la energía siguió alimentando los temores de inflación y las expectativas de que los bancos centrales podrían verse obligados a endurecer su política monetaria, en un contexto en que esta mañana también se difundirá el IPC de EEUU .

El crudo Brent alcanzó el viernes un máximo de cuatro meses de u$s109,97 por barril tras un repunte del 6% el día anterior, pero pronto se topó con la presión vendedora y cerró con una caída de casi el 2%, a u$s105,90. Aun así, se encaminaba a una subida semanal de alrededor del 10%.

Actualmente, baja 3,6% hasta u$s103,65 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3,3%, hasta los u$s99,01 el barril. Eso hizo que la gasolina alcance los u$s6 el galón , una cifra nunca antes vista en la economía norteamericana.

Los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz siguieron restringidos debido al intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, mientras que los hutíes, alineados con Irán, tomaron el control del puerto yemení de Mocha, amenazando las exportaciones de petróleo saudí en el mar Rojo.

Las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump , de que la guerra podría prolongarse más allá de las elecciones de mitad de mandato de noviembre no han ayudado , y los rendimientos de los bonos se han disparado a nivel mundial debido al aumento de los temores inflacionarios.

La rentabilidad de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios el viernes, en el 4,946%, tras haber alcanzado anteriormente su nivel más alto en casi tres años, en el 4,979%, debido a que los bonos se vieron favorecidos por el retroceso de los precios del petróleo.

Petróleo en máximos: Wall Street y bonos en vilo por la inflación. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street: los ojos en el IPC

El reciente aumento en los precios del petróleo ha elevado las expectativas respecto a los datos de precios al consumidor de EE UU de agosto, que se darán a conocer más tarde hoy y que podrían ser decisivos para determinar si la Reserva Federal subirá las tasas la próxima semana.

Las previsiones apuntan a un aumento mensual del 0,2 % en el índice de precios al consumidor (IPC) subyacente, aunque los riesgos se inclinan hacia una cifra más alta, ya que los datos del índice de precios al productor (IPP) publicados ayer mostraron cierta rigidez.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,57% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,67%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,55% al alza.

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, por ejemplo, la tendencia es alcista: el Euro Stoxx sube 0,81%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,58% y el CAC francés acompaña con 0,65%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,62%.

En Asia, por el contrario, los mercados cerraron en rojo. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,6%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,18%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,76% y el Nikkei 225 japonés corrigió 1,86%.