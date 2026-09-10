El petróleo y la inflación mayorista de EEUU marcan el pulso de un mercado que opera con volatilidad + Agregar ámbito en









Los futuros de las acciones estadounidenses operan sin una tendencia clara, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron. El mercado está a la espera de los últimos datos sobre los precios de EEUU y los resultados empresariales del sector tecnológico.

Petróleo a u$s100: Wall Street en vilo por Medio Oriente e inflación en EEUU.

Los mercados globales operan con volatilidad tras el regreso del precio del petróleo a los u$s100 por barril debido a la escalada de los ataques en Medio Oriente, lo que provocó una nueva inquietud en los bonos soberanos. A eso se le agrega la publicación de datos clave sobre la inflación en EEUU y la segunda subida de tipos de interés del año por parte del Banco Central Europeo (BCE).

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En los mercados de commodities, los futuros del crudo Brent subieron ligeramente hasta los u$s102 por barril, tras haber superado el miércoles la barrera psicológica de los u$s100 por primera vez desde julio, en medio de la nueva escalada de la guerra con Irán y mientras los operadores se enfrentaban a la perspectiva de una mayor presión inflacionaria.

Mientras tanto, la atención de los inversores seguirá centrada en el mercado de bonos. Tras la caída generalizada de los mercados que elevó los rendimientos a 30 años a su nivel más alto desde 2007, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el gobierno aumentaría la recompra de bonos a largo plazo.

Sin embargo, el anuncio de que triplicará el monto original dejó sabor a poco en el mercado ayer, lo que hizo que los rendimientos se mantuvieran elevados.

El petróleo reavivó los riesgos inflacionarios a nivel global. Depositphotos Claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,04% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% al alza.

Los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán más tarde hoy marcarán las expectativas para la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. Además, esta jornada también se conocerá el balance trimestral de la tecnológica Oracle. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,06%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,13% y el CAC francés avanza 0,12%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,27%. Actualmente, los operadores prevén que los tipos de interés del BCE suban hasta el 2,74% en diciembre, lo que implica casi dos aumentos de 25 puntos básicos. Sin embargo, también contemplan un aumento adicional para estas fechas del próximo año y una probabilidad aproximada del 40% de un cuarto aumento. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,27%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,43%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 0,25% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,14%.