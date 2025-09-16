Plazo fijo: los bancos bajaron más las tasas tras la señal que dio el BCRA, ¿cuáles son los que más pagan?







Las entidades financieras volvieron a ajustar a la baja los tipos de interés minoristas del instrumento financiero.

Los bancos volvieron a bajar el nivel de tasa de los plazos fijos tras las señales del Banco Central. Depositphotos

Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos días, luego de la señal que dio la semana pasada el Banco Central (BCRA), al intervenir en las "simultáneas" de BYMA y testear un nivel de tipos de interés más bajos.

La decisión del BCRA llega en un contexto donde múltiples sectores de la economía advierten por un marcado enfriamiento de la actividad y la necesidad de una rebaja de tasas, aunque para la entidad monetaria esto podría implicar un eventual incremento en la demanda de cobertura que sume más presión al precio del dólar.

Este martes, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos a plazo fijo de bancos privados por $1.000 millones o más, con vencimientos entre 30 y 35 días, se ubicó en 45,94% de Tasa Nominal Anual (TNA). A su vez, la BADLAR sobre depósitos de bancos privados por $1 millón o más para ese mismo plazo, lo hizo al 44,63% TNA.

A principios de septiembre, estas mismas tasas se encontraban a un nivel de 67,00% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente.

Así, todos los bancos ofrecen en la actualidad una Tasa Efectiva Mensual (TEM) superior a la inflación mensual, la cual se ubicó en un 1,9% en agosto según la estimación oficial del INDEC con una TNA que oscila entre el 30% y el 55%. Entre los extremos, la TEM va del 2,47% al 4,58%. Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 16 de septiembre Banco Voii: 55%

Banco Meridian: 51,5%

Banco del Sol: 50%

Crédito Regional Compañía Financiera: 50%

Banco de Tierra del Fuego: 48%

Reba: 46%

Banco de la Provincia de Córdoba: 46%

Banco Bica: 45%

Banco del Chubut: 45%

Banco Dino: 45%

Banco de Corrientes: 44%

Banco Mariva: 44%

Banco CMF: 44%

Banco Comafi: 42%

Banco Julio: 42%

Banco Credicoop: 42%

Banco ICBC: 42,3%

Banco Nación: 43%

Banco Galicia: 41%

Banco BBVA: 41%

Banco Macro: 40,5%

Banco Hipotecario: 40,5%

Banco Formosa: 40%

Bibank: 40%

Banco Santander: 38%

Banco Provincia: 37%

Banco Ciudad: 35%

Banco Masventas: 30%

