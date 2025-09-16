Wall Street toma temperatura y sube en el premarket, mientras comienza la reunión de la Fed por las tasas







La reunión de la Reserva Federal ocurre en un momento en que los principales índices bursátiles de Estados Unidos están en sus máximos históricos.

Destacan las subas de Oracle, Tesla y Broadcom en la previa. NYSE

Prolongando lo visto en el arranque de la semana, Wall Street opera en la preapertura con signo positivo. Además del impulso que están mostrando las grandes expresas tecnológicas en la previa, el comienzo de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) este miércoles suma optimismo, ante el inminente recorte de tasas que esperan los inversores.

Mientras tanto, los mercados bursátiles de Europa operan con correcciones. El índice Euro Stoxx 50 baja 0,08%, mientras que el DAX alemán cae 0,45% y el CAC francés -0,14%. Los ojos de los inversores estarán puestos en lo que pase en Francia durante los próximos días, luego de la renuncia del primer ministro François Bayrou.

"Fitch rebajó la calificación crediticia soberana de Francia de "AA-" a "A+", la más baja de su historia, pero mantuvo una perspectiva estable", explicaron los analistas de Hang Seng Bank, que adelantaron que "los mercados están pendientes de si logra sacar adelante el presupuesto".

Por su parte, en Asia la situación es mixta. Por un lado, la bolsa de Shanghai subió 0,04% en China, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,03%. Por su parte, el Nikkei 225 japonés aumentó un 0,32%.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones El mercado descuenta un recorte de tasas por parte de la Fed. Depositphotos

Wall Street: ¿qué está mirando esta jornada? Los principales índices de la bolsa de Nueva York mantienen la tendencia alcista vista este lunes. El S&P 500, que opera en niveles récord, sube 0,16%, mientras que el Nasdaq Composite, también en máximos históricos, acompaña con +0,26%. La excepción es el Dow Jones, que opera neutro. Desagregado por empresas, destacan las subas de Oracle (+5,3%), Tesla (+1,4%) y Broadcom (+1%). En la vereda opuesta, Nvidia y Palantir caen 0,25% y 0,39%, respectivamente. Además, este martes iniciará la reunión del FOMC sobre la política monetaria de la Fed, aunque habrá que esperar hasta mañana miércoles para conocer la decisión del organismo respecto a la tasa de interés. De todas maneras, el mercado da por hecho que se anunciará un recorte 25 puntos básicos en los tipos.