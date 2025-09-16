El dólar blue anotó su cuarta suba consecutiva y la brecha con el oficial se redujo a casi cero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $95 desde las elecciones en PBA.

El dólar blue anotó su cuarta suba consecutiva y cerró casi en paridad con el oficial. Desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la cotización trepó casi $100.

El informal cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, quedó apenas $4 por debajo (-0,3%) del tipo de cambio mayorista.

En lo que va de septiembre, el blue avanzó $145 (+10,9%). Asimismo, tras los comicios bonaerenses, el precio creció $95 (+6,9%).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% del techo de la banda.

El dólar MEP opera a $1.474,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 16 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,01, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,70, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.647, según Binance.