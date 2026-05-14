Tras la ciclogénesis, invasión de pez pene en la costa argentina: cómo es esta extraña criatura

El hallazgo sorprendió a vecinos y turistas en playas patagónicas luego del fuerte temporal que alteró el movimiento del agua y la arena.

Tras el fuerte fenómeno de ciclogénesis , que afectó parte de la región cientos de organismos marinos aparecieron sobre la costa y rápidamente se viralizaron en redes sociales por su aspecto inusual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió en sectores cercanos a Comodoro Rivadavia , donde vecinos registraron imágenes de unas criaturas rosadas y alargadas que muchos confundieron con peces. El apodo popular no tardó en instalarse: “pez pene” .

Especialistas explican que estos animales suelen vivir enterrados bajo la arena o el barro marino y rara vez quedan expuestos en grandes cantidades. Por eso, el fenómeno llamó la atención incluso entre personas acostumbradas a la fauna patagónica. Las condiciones climáticas extremas y el fuerte movimiento del mar aparecen como las principales hipótesis detrás de la aparición masiva.

Las imágenes compartidas desde las playas de Chubut mostraron decenas de ejemplares esparcidos sobre la arena después del temporal marítimo . El fenómeno coincidió con días de marejadas intensas, viento fuerte y alteraciones costeras vinculadas a la ciclogénesis que impactó sobre distintos puntos del sur argentino.

Aunque popularmente se los bautizó como “peces pene”, los especialistas aclaran que pertenecen al grupo de los gusanos marinos equiuros , organismos que viven enterrados y cumplen una función importante dentro del ecosistema oceánico. Su aparición masiva suele producirse cuando corrientes muy fuertes remueven el fondo marino y los arrastran hacia la superficie.

peces-pene-comodoro Municipio Cómodoro Rivadavia

Este tipo de situaciones no son frecuentes, pero tampoco completamente desconocidas. Fenómenos similares ocurrieron años atrás en playas de California y otras zonas costeras del Pacífico. En aquellos casos, enormes cantidades de estos animales quedaron expuestas tras tormentas intensas y movimientos abruptos de sedimentos.

Aun así, biólogos marinos remarcan que estos animales no representan un riesgo directo para las personas. Tampoco atacan ni poseen veneno. El mayor impacto del fenómeno pasa por lo visual y por la rareza de encontrarlos en grandes cantidades fuera de su hábitat natural.

Cómo es el pez pene

El llamado “pez pene” tiene un aspecto tubular, blando y rosado que recuerda vagamente a una anatomía humana, de ahí el apodo que se popularizó en internet. Su nombre científico más conocido es Urechis unicinctus, aunque existen especies similares en distintas regiones del planeta.

A diferencia de un pez convencional, este organismo no posee escamas, aletas ni estructura ósea. Se trata de un gusano marino de cuerpo cilíndrico que puede medir entre 10 y 30 centímetros, dependiendo de la especie y del ambiente donde habite.

Vive enterrado bajo la arena húmeda o el barro marino, donde crea túneles para alimentarse mediante filtración. Básicamente, genera una especie de red mucosa dentro de su madriguera y atrapa partículas orgánicas que luego consume. Puede sonar raro, pero cumple un rol importante en el equilibrio del ecosistema costero.

En algunos países asiáticos incluso forma parte de la gastronomía local. En Corea del Sur, por ejemplo, ciertas variedades se sirven crudas o condimentadas en platos tradicionales. Ese detalle suele sorprender bastante a quienes recién descubren la existencia de esta criatura.

Otro dato llamativo es que comparte hábitat con otras especies pequeñas que aprovechan sus túneles como refugio. Algunos peces diminutos y crustáceos conviven dentro de esas cavidades submarinas, formando una especie de microecosistema bastante particular.