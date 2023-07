Primera reacción de los mercados tras entendimiento con el FMI: suben los bonos

La comunicación via redes sociales reconoce las desfavorables condiciones por las que atraviesa la economía argentina como consecuencia de la sequía que redujo en cerca de u$s 20.000 millones los ingresos por exportaciones agropecuarias. Señala que el acuerdo “busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”.

Para alcanzar el entendimiento se realizaron numerosas gestiones tanto por parte de la delegación del Ministerio de Economía que viajó a Estados Unidos como del titular de la cartera, Sergio Massa, que estuvo negociando hasta última hora del sábado, según pudo saber Ámbito.

En medios oficiales se señala que la intervención tanto de la Casa Blanca como del Congreso de los Estados Unidos fue determinante para encarrilar las conversaciones.

El acuerdo alcanzado permitirá en lo inmediato destrabar unos u$s 4.000 millones en desembolsos previstos para fines de junio y que no fueron girados por los incumplimientos del país con las metas acordadas antes del impacto de la sequía. En el primer semestre del año, la Argentina no pudo alcanzar las metas de acumulación de reservas, déficit fiscal y financiamiento monetario del déficit.

El avance en la negociación llega en un momento clave ya que sobre fin de mes se deben realizar pagos por unos u$s2.700 millones en un momento de fragilidad externa.