El rincón escondido de La Rioja perfecto para hacer una actividad inolvidable con toda la familia

Existe una propuesta distinta en el norte argentino que te invita a disfrutar de senderos naturales, aire puro y vistas increíbles.

Bien en el norte riojano existe un rincón escondido para el turismo que todavía mantiene la tranquilidad de esos paraísos poco conocidos . Entre las montañas, los caminos de tierra y las panorámicas abiertas, este punto atrae a viajeros que buscan naturaleza y recorridos accesibles para todas las edades.

El lugar se convirtió en una alternativa ideal para escapadas cortas porque cuenta con paisajes increíbles, lugares para recorrer a pie y un entorno silencioso. Para disfrutar la experiencia, no es necesario tener una gran preparación física, lo que lo vuelve atractivo para grupos familiares y turistas ocasionales.

Este destino es perfecto para los amantes de las aventuras.

El cerro Campanita está en la localidad de Campanas, dentro del departamento de Famatina , en el norte de la provincia de La Rioja. Este pueblito se encuentra a unos 200 kilómetros de la capital provincial y forma parte de una zona rodeada por montañas y valles característicos del oeste argentino.

La región es muy tranquila y con poco movimiento turístico, lo que le permitió mantener sus paisajes naturales casi intactos y formar un ambiente ideal para quienes quieren desconectarse de las ciudades grandes. Uno de los mejores puntos del cerro es su mirador natural, desde el cual se puede observar buena parte del valle de Famatina junto con las cadenas montañosas cercanas.

Además del entorno serrano, el recorrido permite apreciar toda la vegetación típica de la región, formaciones rocosas y caminos rodeados por aire seco y limpio. Por eso, el cerro Campanita empezó a volverse conocido entre las recomendaciones turísticas del norte argentino.

Cerro campanita Esta joya natural es perfecta para caminatas tranquilas y paisajes inolvidables. Gentileza - Turismo La Rioja

Qué se puede hacer en el cerro Campanita

La actividad principal del lugar es la caminata hacia el mirador. El sendero tiene baja dificultad y puede realizarse sin experiencia previa en trekking, además, su ascenso es gradual para completar el trayecto sin grandes exigencias físicas. La senda comienza cerca de la Plaza Campanita y atraviesa distintos sectores panorámicos, con puntos para descansar, observar el paisaje o tomar fotografías del valle y las montañas.

Muchas familias eligen este paseo porque no es necesario contratar guías ni llevar equipamiento técnico, solo hay que tener ropa cómoda, agua y protección solar para disfrutar la experiencia. A diferencia de otros destinos turísticos con gran cantidad de visitantes, aquí se siente mucho el silencio y el contacto con la naturaleza, lo que la vuelve un plan ideal para pasar varias horas al aire libre.

Voluntariado viaje Este destino natural es perfecto para toda la familia. Freepik

Cómo ir hasta el cerro Campanita

Para llegar al cerro Campanita desde la ciudad de La Rioja, el recorrido más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 78 en dirección norte hasta llegar a la localidad de Campanas. El último tramo se puede hacer por un camino de tierra que se mantiene en buenas condiciones y puede recorrerse con cualquier tipo de vehículo.

Una vez dentro del pueblo, los visitantes pueden dejar el auto cerca de la Plaza Campanita, ya que desde ese sector comienza el sendero hacia el mirador. Quienes no manejan también tienen la posibilidad de coordinar traslados desde localidades cercanas del departamento de Famatina. Algunos viajeros optan por contratar excursiones privadas o servicios locales para completar el trayecto con mayor comodidad.