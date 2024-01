Qué son, cómo funcionan y cómo invertir en los ETF de Bitcoin

Por el momento, desde Byma no confirmaron la posibilidad de invertir en estos ETF de Bitcoin.

Estos ya no tendrán que comprar y almacenar bitcoins por su cuenta si no quieren. Podrán comprarlo a través del fondo que ya fluctúa con el precio del token, replicando su cotización. No tendrán el activo en su poder ni podrán custodiarlo ellos mismos.