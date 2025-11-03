Quién es Alejandro Lew, el nuevo secretario de Finanzas: exdirector del BCRA y con un polémico paso por YPF







El exCFO de YPF y exdirector del Banco Central regresa al equipo económico. Luis Caputo anunció su designación a través de X.

Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la designación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo del recientemente nombrado canciller Pablo Quirno. Lew ya había integrado el equipo económico al inicio de la gestión, con paso previo por el Banco Central, además de una extensa trayectoria en el sector energético y financiero.

“Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente segundo del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!”, anunció Caputo en sus redes sociales.

Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías… pic.twitter.com/eYYkvT78s0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025 La carrera de Alejandro Lew El nuevo funcionario no es un desconocido dentro del esquema libertario. Participó de reuniones clave en Washington junto a Caputo y el presidente Javier Milei durante la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el encuentro con Donald Trump. En ese viaje, ya se lo consideraba parte activa del círculo financiero del Gobierno.

Lew cuenta con una carrera amplia en finanzas y energía. Fue Chief Financial Officer (CFO) de YPF entre 2020 y diciembre de 2023, y antes ocupó cargos en Genneia y Energy 360. En el ámbito bancario, trabajó en HSBC Argentina, fue vicepresidente de JP Morgan Chase en Buenos Aires y analista financiero en la sede neoyorquina del banco entre 1998 y 2004.

Su paso por YPF estuvo marcado por la reestructuración de deuda con fondos internacionales, como Fidelity y BlackRock, donde logró la autorización del Banco Central para realizar pagos en dólares y evitar el default de la compañía.

No obstante, también protagonizó episodios polémicos. En noviembre de 2023, fue desplazado de la petrolera estatal tras ser señalado por el entonces titular de Aduana, Guillermo Michel, como responsable del faltante de combustible previo a las elecciones. Según las acusaciones, se habrían retenido volúmenes de nafta y gasoil, generando largas filas en estaciones de servicio en plena campaña electoral. Incluso el diputado Miguel Ángel Pichetto mencionó el episodio meses después, al asegurar que “Massa perdió las elecciones porque estuvo cuatro días sin nafta. El directivo de YPF mandó a reparar las centrales en plena campaña. Inteligente el hombre, lo hizo ganar a Milei”. Pichetto sobre Alejandro Lew El discurso en el que Pichetto hace referencia a Alejandro Lew. Con su regreso al Ministerio de Economía, Alejandro Lew asumirá la tarea de coordinar la política de financiamiento del Estado y será pieza clave en la estrategia fiscal que el Gobierno busca consolidar de cara a 2026.