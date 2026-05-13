Con el respaldo de la secretaria de Energía en Diputados, el Gobierno avanzó en la reforma del régimen de zona fría

En la antesala de una convocatoria de sesión opositora , el Gobierno avanzó con otra de sus prioridades en la Cámara de Diputados : la reforma del régimen de zonas frías , que reduciría el número de usuarios beneficiarios del subsidio del gas . Con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti , alcanzaron un dictamen de mayoría y ya planifican llevarlo a sesión la próxima semana.

El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario con 82 firmas -respaldado por sus aliados-, mientras que la oposición peronista tuvo el dictamen de minoría con 31 apoyos en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía . También hubo un proyecto de Provincias Unidas que contó con 4 firmas. Según explicó Tettamanti, "la razón del subsidio se debe explicar a partir de los ingresos": reducirían a los usuarios pero conservarían a aquellos de bajo recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Se trata de la segunda iniciativa similar, dado que el oficialismo lo había intentado con el proyecto de Presupuesto 2026. La última modificación del régimen de zona fría había sido aprobada en 2021 , lo que amplió el alcance de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. En ese momento, el régimen pasó de cubrir unos 950.000 usuarios a alcanzar cerca de 4 millones de hogares.

La medida se suma a lo definido en la Disposición 20/2026 publicada esta semana que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) , redujo unos $110.000 millones correspondientes a partidas del Tesoro para los subsidios a la energía.

Plenario Diputados Energía La reducción de régimen de zona fría consiguió una primera mayoría en el plenario de comisiones. Diputados

Secretaria de Energía en Diputados

En su intervención en el plenario de Diputados, la secretaria María Carmen Tettamanti sostuvo que "estamos cambiando el esquema de subsidios, creemos que los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita".

Así explicó que la "Zona Fría subsidia a todos los usuarios en una zona con independencia del nivel de ingresos de los usuarios" y ratificó la alícuota del 7,5% a los que están registrados en el SEF y un adicional por zona fría. "Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan", reiteró.

A su turno, el diputado pampeano Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) "este enfoque que plantea el Gobierno nacional para que la zona fría corresponda por nivel de ingresos y no por la zona climática es totalmente contradictorio" con el diseño del régimen en su inicio. Dentro del proyecto peronista, se incluyó una prórroga por 10 años del régimen de promoción de energías renovables, una propuesta de régimen de calor para las provincias del norte, un Plan Federal de Infraestructura Energética y un mecanismo de recomposición de CAMMESA con distribuidoras municipales y provinciales, excluyendo a las de jurisdicción federal (Edenor y Edesur).