Como cobrar en dólares por viajar: ciudades que ofrecen incentivos económicos a nuevos residentes

La concentración demográfica y despoblación de algunas ciudades generan estos incentivos ideales para probar suerte en el exterior.

La idea de recibir una suma importante de dólares simplemente por viajar parece poco creíble, pero es una realidad creciente en diversas partes del mundo. Ante fenómenos como la despoblación rural o la necesidad de atraer talento joven, diversas administraciones locales han diseñado programas que ofrecen incentivos financieros directos y facilidades de vivienda para quienes decidan establecerse en sus comunidades.

Estas propuestas no solo buscan ocupar casas vacías, sino que ofrecen la posibilidad de acceder a buenos salarios y sumas en dólares o euros que facilitan el inicio de una nueva vida. Desde pintorescos pueblos europeos hasta ciudades en pleno crecimiento en Estados Unidos, la oferta es variada y se presenta como una oportunidad única para trabajadores remotos y emprendedores que buscan un cambio de aire con respaldo económico.

Este tipo de programas, conocidos a menudo como incentivos de reubicación, están diseñados para revitalizar economías locales. Generalmente, el apoyo económico se entrega en forma de subvenciones para la compra de viviendas, pagos mensuales durante el primer año o créditos fiscales, siempre bajo la premisa de que el nuevo residente contribuya al tejido social y económico de la zona.

Esta localidad en la región de Apulia, conocida por su "oro líquido" (el aceite de oliva), ofrece hasta 30.000 euros a quienes compren una casa abandonada y trasladen su residencia allí . El fondo está destinado a cubrir tanto la compra de la propiedad como las renovaciones necesarias para hacerla habitable.

Presicce-Acquarica, Italia Un pintoresco y prolijo pueblito italiano ideal para conocer y residir unos años. Imagen: Roberto Micoccio

La ciudad es famosa por sus antiguos molinos subterráneos y su arquitectura histórica. Al mudarse, los nuevos residentes no solo reciben el apoyo financiero, sino que se integran en una cultura mediterránea rica, con acceso a playas paradisíacas y una gastronomía de primer nivel.

Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos)

El programa "Tulsa Remote" es uno de los más conocidos y exitosos, ofreciendo 10.000 dólares a trabajadores remotos o autónomos que se muden a la ciudad por al menos un año. El incentivo se distribuye en un pago inicial para gastos de mudanza, un estipendio mensual y un bono final al completar los doce meses de residencia.

Además del dinero, la ciudad ofrece un espacio de trabajo gratuito en un coworking de vanguardia y una comunidad activa para facilitar la integración social. Es una opción ideal para profesionales del sector tecnológico o creativo que buscan un costo de vida asequible sin renunciar a las comodidades de una ciudad vibrante.

Anticitera (Grecia)

Esta remota isla griega ofrece una casa, una parcela de tierra y un estipendio mensual de 500 euros durante los primeros tres años a familias jovenes con hijos. El objetivo es salvar a la comunidad de la extinción, ya que actualmente cuenta con muy pocos habitantes permanentes.

Anticitera, Grecia. Una paradisíaca isla de Grecia que ofrece un pago mensual para familias con hijos. Imagen: Grecia.info

Vivir en Anticitera implica un cambio de ritmo total, lejos del bullicio urbano y frente a las aguas cristalinas del Egeo. Es una oportunidad excepcional para familias que buscan un entorno seguro, tranquilo y con un fuerte sentido de pertenencia comunitaria.

Topeka, Kansas (Estados Unidos)

A través de la iniciativa "Choose Topeka", esta ciudad ofrece incentivos de hasta 15.000 dólares para quienes consigan un empleo con una empresa local asociada o 10.000 dólares para trabajadores remotos. El dinero se puede utilizar tanto para alquilar como para comprar una vivienda en la zona metropolitana.

Topeka destaca por su bajo costo de vida y su fuerte mercado laboral en sectores como la salud, la educación y la administración pública. Es una propuesta equilibrada para quienes buscan estabilidad profesional y una comunidad acogedora en el centro de los Estados Unidos.

Albinen, Suiza. Entre montañas, Suiza también esconde destinos ideales para conocer. Imagen: La Razón

Albinen (Suiza)

Ubicado en el corazón de los Alpes, este pequeño pueblo suizo ha captado la atención mundial al ofrecer hasta 25.000 francos suizos (aprox. 28.000 dólares) por adulto y 10.000 por niño a las familias que decidan mudarse allí. La propuesta busca combatir el cierre de escuelas y la pérdida de servicios básicos debido a la baja población.

Para acceder, los interesados deben comprometerse a comprar o construir una casa que valga al menos 200.000 francos suizos y residir en el pueblo por una década. Es una oferta inigualable para quienes sueñan con una vida rodeada de naturaleza y una de las calidades de vida más altas del planeta.

Qué tener en cuenta antes de mudarse a una de estas ciudades

En términos generales, la mayoría de estos programas exigen que los solicitantes tengan la edad legal para trabajar, posean una fuente de ingresos externa (en el caso de los remotos) o consigan un contrato con empleadores locales. Además, suelen requerir compromisos de permanencia mínima que oscilan entre uno y diez años, y en muchos casos, los candidatos deben superar verificaciones de antecedentes o procesos de entrevistas.

En el caso de Tulsa, es indispensable ser trabajador remoto a tiempo completo fuera de Oklahoma. Para Albinen, se prioriza a ciudadanos suizos o personas con permiso de residencia tipo C que sean menores de 45 años. En Presicce-Acquarica, el incentivo está estrictamente ligado a la adquisición de inmuebles construidos antes de 1991.

Por su parte, Topeka requiere que el empleador esté ubicado en el condado de Shawnee, mientras que Anticitera pone especial énfasis en familias con niños para garantizar el relevo generacional de la isla.