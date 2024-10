Rally del Bitcoin: ¿podrá la cripto contagiar a Ethereum, que tuvo un octubre para el olvido?

Esto representa un retroceso desde el pico de dos meses en la toma de beneficios de Ethereum, ya que varios tenedores decidieron capitalizar las ganancias previas.

El principal impulsor de este sentimiento parece ser el renovado enfoque de Ethereum en mejorar su escalabilidad. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, anunció recientemente “ The Purge”, una actualización planificada para optimizar el almacenamiento de datos y reducir la complejidad del protocolo. Además, otra actualización llamada “The Verge” permitirá que los nodos de Ethereum funcionen en dispositivos cotidianos, como teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, disminuyendo considerablemente los requisitos de hardware para participar en la red.

Estos avances han fomentado una perspectiva más positiva a largo plazo para Ethereum, consolidando su posición como la mayor altcoin tras meses de estancamiento.

Análisis del precio de ETH: ¿puede durar el repunte?

Si bien los fundamentos favorecen a Ethereum, los indicadores técnicos sugieren una posible ruptura de la tendencia bajista de varios meses. En particular, el patrón de triángulo ascendente que ha consolidado el precio de ETH desde agosto parece estar cerca de concluir.

Esto es aún más probable dado que la línea MACD parece estar en un cruce por encima de la línea de señal, un movimiento que generalmente coincide con aumentos significativos en el precio de ETH.

No obstante, persisten importantes desafíos, especialmente la resistencia superior del canal descendente que ha mantenido a Ethereum en una tendencia bajista desde mayo.

Mientras que la SMA de 200 días ha brindado un fuerte soporte durante la consolidación reciente, la SMA de 50 días sigue siendo un nivel de resistencia firme. Superarlo será crucial para consolidar una ruptura del triángulo.

Sin embargo, Ethereum aún podría no estar listo para una ruptura, ya que el índice de fuerza relativa (RSI) aún no ha alcanzado territorio alcista, situándose actualmente en 48. Sin suficiente presión de compra, un intento de ruptura podría no prosperar.

Si se materializa el patrón, un objetivo de precio de $3,400 para fin de año parece razonable. Sin embargo, con fundamentos sólidos acumulándose, Ethereum podría estar en camino a un nuevo máximo.

Esta gema de baja capitalización, ¿un mayor potencial de ganancias?

Aunque los fundamentos e indicadores técnicos favorecen a la principal altcoin del mundo, las oportunidades emergentes con un potencial de crecimiento exponencial podrían resultar sumamente atractivas para los inversionistas.

Con el sentimiento de “superciclo de monedas meme” en alza y monedas como $GOAT y $MOODENG ganando notoriedad, algunos inversionistas estratégicos podrían beneficiarse diversificándose en nuevas monedas meme de baja capitalización.

En particular, el token $MEMEBET de Memebet Casino ha comenzado su preventa con fuerza, recaudando más de $500,000 para su nueva plataforma de apuestas basada en Telegram que promueve las apuestas con monedas meme. Los entusiastas del cripto están emocionados por la plataforma, que ofrece apuestas de alto riesgo, una casa de apuestas global con ligas importantes como la EPL y la NBA, y una amplia gama de juegos nativos de criptomonedas.

Si bien otras monedas meme como Dogecoin, Pepe, Shiba Inu y Floki también pueden utilizarse para apuestas, el token $MEMEBET es el núcleo del ecosistema y el único que mejora la experiencia de juego para cada jugador.

Usar tokens $MEMEBET desbloquea una gama de beneficios, incluidos recompensas por airdrops, bonos especiales y acceso a las Lootboxes de Memebet Casino, con premios reales y valiosos bonos de casino.

Además, Memebet Casino incorpora un elemento de apuestas play-to-earn (P2E), ofreciendo mayores recompensas a los jugadores que apuestan más en la plataforma.