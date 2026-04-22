Robaron cerca de u$s300 millones en criptomonedas Ethereum y sospechan de hackers norcoreanos

El hecho ocurrió en la billetera digital de la herramienta de inversión en línea KelpDAO. Fue descripto como "el mayor ciberataque de criptomonedas de lo que va de 2026" y desde la ONU advirtieron que el país usaría el dinero para su desarrollo nuclear.

Un grupo de hackers de Corea del Norte se encuentra bajo de sospecha de haber robado una suma cercana a u$s300 millones en criptomonedas. El hecho ocurrió el fin de semana y fuentes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertaron que el dinero es utilizado por el país asiático para "el desarrollo de sus armas nucleares".

El hecho trata del robo a la billetera digital de la herramienta de inversión en línea KelpDAO, sucedido el sábado, y fue descripto como "el mayor ciberataque de criptomonedas de lo que va de 2026", de acuerdo con el sitio de noticias sobre monedas virtuales CoinDesk.

Además, la agencia AFP indicó que el "sofisticado programa de ciberdelincuencia norcoreano utiliza las criptomonedas robadas para financiar el desarrollo de sus armas nucleares", en cita a un panel de Naciones Unidas.

Durante el ataque, dos servidores de cadena de bloques alojados por otra aplicación de tecnología de cripto llamada LayerZero fueron comprometidos, informó KelpDAO este martes. Además, agregó que esto permitió que un "token" de criptomoneda vinculado a la importante divisa Ethereum fuera "extraído" de la herramienta de inversión.

"El 18 de abril de 2026, KelpDAO sufrió un ataque por el que se sustrajeron aproximadamente u$s290 millones", aseguró LayerZero en un comunicado y subrayó que "los indicadores preliminares sugieren que el responsable es un actor estatal altamente sofisticado, probablemente el Grupo Lazarus de la RPDC" (iniciales del nombre oficial de Corea del Norte).

stablecoins criptomonedas bitcoin ethereum Dos servidores fueron comprometidos en la extracción de un "token" de criptomoneda vinculado a la importante divisa Ethereum. Freepik

Así, aseguró a los usuarios que "no hay ningún contagio a otros activos o aplicaciones entre cadenas". Por otro lado, el cofundador de Nine Blocks Capital Management Henri Arslanian indicó este miércoles que el crimen es "claramente obra" de este grupo norcoreano ya que "ningún otro en el mundo tiene la experiencia y el poderío para llevar a cabo un hackeo de este tipo".

El OIEA asegura que Corea del Norte está fortaleciendo su poder nuclear

En su visita de este miércoles a territorio surcoreano, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertó sobre el rápido progreso de Corea del Norte en la fabricación de armas atómicas, sumado a la posible apertura de un nuevo centro de enriquecimiento de uranio y al incremento de las operaciones en un complejo estratégico.

El enriquecimiento de uranio se presenta como una ruta más eficaz que el uso de plutonio extraído de reactores para obtener material de grado militar. Al respecto, el director del organismo confirmó en Seúl que diversas áreas estratégicas de Yongbyon registraron una aceleración significativa en sus actividades: “Hemos podido confirmar que se está produciendo un rápido aumento en las operaciones de la unidad de reprocesamiento, las operaciones del reactor de agua ligera y la activación de otras instalaciones además de Yongbyon”.

“Todo ello apunta a un aumento muy serio de las capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se estima en unas pocas docenas de ojivas”, agregó el títular de la OIEA, refiriéndose a Corea del Norte por su nombre oficial: la República Popular Democrática de Corea.