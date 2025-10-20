Real blue: a cuánto opera este lunes 20 de octubre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

Precio del real y del real blue.

El real blue cotizó a $275,75 para la compra y a $286,75 para la venta , este lunes 20 de octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se negoció a $271 para la compra y a $286 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $371,80 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 20 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vende a $1.470.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 20 de octubre

El dólar blue se vende a $1.490 y la brecha con el oficial se ubica en el 1,4%.

Valor del MEP hoy, lunes 20 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.534,72 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 4,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 20 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.551,55 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.543,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.415, según Binance.