Real blue: a cuánto opera este viernes 17 de octubre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotizó a $272,75 para la compra y a $283,75 para la venta, este jueves 16 de octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se negoció a $263 para la compra y a $278 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $361,40 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 17 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.450. De este modo, trepó $48 (+3,4%) respecto de la jornada previa.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 17 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.485 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,4%.

Valor del MEP hoy, viernes 17 de octubre

El dólar MEP cotizó a $1.541,49 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,3%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 17 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.543,69 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 6,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1499,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.115, según Binance.