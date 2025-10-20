Colman Domingo se une a la película "Wicked: Por Siempre" para prestar su voz al León Cobarde







Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizan las películas de John Chu como la Bruja Buena Glinda y la Bruja Mala del Oeste Elphaba, respectivamente.

Domingo se suma a la secuela de "Wicked".

Colman Domingo ha sido elegido para prestar su voz al León Cobarde en Wicked: Por Siempre. La noticia se anunció en las redes sociales tanto de la película como de Domingo el lunes por la mañana.

En la segunda de las dos películas de Wicked dirigidas por Jon Chu, basada en el musical de Broadway ganador de un Tony, el bestseller de Gregory Maguire que lo precedió y la novela de L. Frank Baum de 1900, El maravilloso mago de Oz (adaptada al clásico cinematográfico del mismo nombre), se espera que también veamos la introducción de otros personajes principales de El mago de Oz, inspirado en Wicked, como El hombre de hojalata, el Espantapájaros y la propia Dorothy, aunque aún no está claro quién interpretará esos papeles.

Presentada por primera vez en la Gran Vía Blanca en 2003, Wicked es una precuela de El Mago de Oz que explora cómo Elphaba (Erivo), de piel verde, se convirtió en la Malvada Bruja del Oeste, así como la trayectoria de la hechicera Glinda (Grande) hasta convertirse en la Bruja Buena. Chu dirigió la obra a partir de guiones de Winne Holzman, guionista de la obra, y Stephen Schwartz, compositor y letrista. Marc Platt produjo la obra a través de su productora Marc Platt Productions, con sede en Universal, junto con David Stone.

Wicked: Por Siempre se estrena en cines el 20 de noviembre. Próximamente, Domingo también aparecerá en The Running Man, de Edgar Wright, y Dead Man's Wire, de Gus Van Sant.

