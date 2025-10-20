SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de octubre 2025 - 11:00

Elecciones 2025 EN VIVO: cuenta regresiva para los comicios que marcarán la segunda mitad del gobierno de Javier Milei

Boca de urna elecciones provincia de Buenos Aires
Por

El domingo los argentinos regresan a las urnas para renovar la mitad de Diputados y un tercio del Senado en una elección que se juega como un plebiscito a la gestión de Javier Milei.

La gran novedad de estos comicios será el debut de la Boleta Única de Papel, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué está prohibido durante la veda

El viernes 24 de octubre comienza la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes reflexionen antes de emitir su voto el domingo 26 de octubre, día en que se celebrarán las Elecciones Generales 2025 en Argentina.

Escrutinio provisorio: Fuerza Patria pidió a la Justicia Electoral que la DINE difunda los resultados por distrito

Los apoderados de Fuerza Patria presentaron un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos provisorios de las elecciones 2025 “únicamente por distrito” y no consolide los votos a nivel nacional. La solicitud fue enviada a una semana de los comicios legislativos, mientras los candidatos están enfocados en el cierre de la campaña.

El planteo fue firmado por los representantes Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, quienes advirtieron que la metodología empleada en el simulacro de transmisión y recuento provisorio -realizado el pasado 18 de octubre- “agrupó las alianzas bajo criterios que no fueron explicados”, lo que consideran “incorrecto y arbitrario”.

Elecciones en Argentina 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno, y el padrón definitivo ya está disponible para conocer el lugar de votación.

