Elecciones 2025 EN VIVO: cuenta regresiva para los comicios que marcarán la segunda mitad del gobierno de Javier Milei

Los argentinos volverán a las urnas este domingo en unas elecciones de medio término que podrán a prueba al gobierno de Javier Milei. Con una campaña al rojo vivo con denuncias de corrupción, candidatos que renunciaron y una economía al límite, el próximo fin de semana se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué está prohibido durante la veda
El viernes 24 de octubre comienza la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes reflexionen antes de emitir su voto el domingo 26 de octubre, día en que se celebrarán las Elecciones Generales 2025 en Argentina.
