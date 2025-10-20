Elecciones 2025 EN VIVO: cuenta regresiva para los comicios que marcarán la segunda mitad del gobierno de Javier Milei

Live Blog Post

Escrutinio provisorio: Fuerza Patria pidió a la Justicia Electoral que la DINE difunda los resultados por distrito

Los apoderados de Fuerza Patria presentaron un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos provisorios de las elecciones 2025 “únicamente por distrito” y no consolide los votos a nivel nacional. La solicitud fue enviada a una semana de los comicios legislativos, mientras los candidatos están enfocados en el cierre de la campaña.

El planteo fue firmado por los representantes Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, quienes advirtieron que la metodología empleada en el simulacro de transmisión y recuento provisorio -realizado el pasado 18 de octubre- “agrupó las alianzas bajo criterios que no fueron explicados”, lo que consideran “incorrecto y arbitrario”.