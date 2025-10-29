La Fed bajó las tasas por segunda vez al hilo y ya están en mínimos desde 2022

El banco central norteamericano consideró que "los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses". Además, se confirmó el inicio de una medida "dovish" para el mercado.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) finalmente decidió recortar la tasa unos 25 puntos básicos, en un movimiento largamente anticipado por el mercado. De esta manera, pasará a ubicarse en el rango de 3,75%-4%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022 . Hacia delante, si bien el mercado también anticipaba un nuevo recorte en diciembre, el titular del organismo, Jerome Powell, aclaró que eso no es una decisión tomada.

En el comunicado publicado por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) se explicó que " los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado " desde el recorte previo a finales de septiembre.

En este sentido, consideraron que "el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se ha mantenido baja hasta agosto". Desde todas maneras, consideraton que "los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses" .

Hacia delante, las expectativas de Wall Street son que vuelva a reducir los tipos en su reunión pactada para el 10 de diciembre . Ayer, el mercado le asignaba 87% de probabilidades a que eso ocurra. Tras conocerse la reducción de tasa, esa cifra subió brevemente a 92%.

Sin embargo, poco después, el titular de la Fed, Jerome Powell afirmó que "una nueva reducción de la tasa de política monetaria en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable ".

Y ahondó: "En un momento en el que existe tensión entre nuestros dos objetivos, tenemos opiniones muy marcadas en todo el comité. Hoy ha habido opiniones muy divergentes. La conclusión es que no hemos tomado ninguna decisión sobre diciembre".

A favor de la decisión estuvieron 10 de los 12 miembros. Las excepciones fueron Stephen Miran, alfil de Donald Trump en la Fed, que instó por un recorte de 50 puntos; y Jeffrey R. Schmid, que opinó que deberían mantenerse en los niveles de 4%-4,25%.

En otro momento de su conferencia, dio a entender que el cierre del gobierno federal, que frenó muchas estadísticas oficiales, podría ser una razón para no recortar las tasas en diciembre. "Si me preguntas si podría afectar a la reunión de diciembre, no digo que vaya a ser así, pero sí, es posible. ¿Qué haces cuando conduces con niebla? Reduces la velocidad", ejemplificó.

El fin del "ajuste cuantitativo"

Desde Balanz destacaron que un aspecto muy relevante de la decisión de este miércoles que la Fed terminará de reducir su hoja de balance hacia 1 de diciembre: "Esto se da debido a que los niveles de liquidez se acercaron a valores que la Fed considera como adecuado. De esta manera, la hoja de balance de la Fed dejará de reducirse desde el inicio del programa de ajuste cuantitativo anunciado en 2022".

Se trata de una decisión que llevará más liquidez al mercado y que podría presionar a la baja las tasas. De acuerdo a Balanz, la hoja de balance de la Fed actualmente "representa 22% del PBI (llegando a un máximo de 36,8% a fines de 2021) y se ubica 3 puntos porcentuales por encima de los niveles pre Covid".

El impacto de los aranceles en la inflación

Más adelante, Powell hizo mención de la inflación en EEUU, que fue de 3% interanual en septiembre, y aseguró que podría ser más baja si no fuera por la política arancelaria de Trump: "La inflación sin tener en cuenta los aranceles no está tan lejos de nuestro objetivo del 2%".

Si bien aclaró que hay "diferentes estimaciones" sobre cómo están afectando los aranceles a la inflación, añadió que el impacto "podría ser, de 0,5 puntos o 0,6 puntos". De esa manera, si la inflación actual es del 2,8%, sin aranceles podría estar "en torno al 2,3 o 2,4%".

Afirmó que "una hipótesis razonable es que los efectos sobre la inflación serán relativamente efímeros, un cambio puntual en el nivel de precios. Pero también es posible que los efectos inflacionarios sean más persistentes, lo que supone un riesgo que hay que evaluar y gestionar".