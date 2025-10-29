Sin recargos: la alternativa más viable para pagar tus consumos en dólares en el exterior







Los mejores consejos para que no tengas que preocuparte por tus gastos en dólares a la hora de viajar al exterior.

La mejor manera de estar tranquilo y no sufrir por tus dólares. Freepik

Cuando se viaja fuera del país, uno de los principales interrogantes es cómo conviene pagar los gastos en dólares. Existen métodos más económicos y otros que pueden implicar recargos adicionales, por lo que elegir la opción correcta puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final del viaje.

En un contexto de tipo de cambio inestable, conocer las formas de pago más convenientes resulta clave para evitar sorpresas en el resumen de la tarjeta. En esta nota, repasamos los consejos y alternativas más recomendables para ahorrar dinero y disfrutar del viaje sin preocupaciones.

Pagar con débito La mejor opción para gastar menos dólares es la tarjeta de débito. Freepik La opción más conveniente: pagá con tarjeta de débito tus gastos en dólares Según especialistas en finanzas personales, la manera más conveniente de realizar gastos en el exterior es utilizando la tarjeta de débito, siempre que esté vinculada a una cuenta en dólares. Este método permite abonar los consumos directamente desde los fondos disponibles, sin la aplicación de percepciones impositivas ni cargos adicionales por conversión de moneda.

A diferencia del uso de la tarjeta de crédito, donde el tipo de cambio se determina recién al cierre del resumen, con la débito el pago se realiza al valor del dólar oficial del momento, lo que evita posibles incrementos si la cotización sube. Además, no se generan deudas ni intereses, ya que el dinero se debita de inmediato de la cuenta.

Otra ventaja de esta modalidad es la transparencia: el viajero puede controlar en tiempo real los movimientos de su cuenta y el saldo disponible, sin depender de ajustes posteriores ni de impuestos adicionales como el PAIS o las percepciones del 30% o 45% que suelen aplicarse a los consumos en crédito.

Cómo configurar tu tarjeta para utilizarla en el exterior Antes de viajar, es fundamental verificar que la tarjeta esté habilitada para operar fuera del país. Cada banco ofrece distintas opciones para activar esta función, ya sea a través del home banking, la aplicación móvil o comunicándose con el centro de atención al cliente. Ingresar al home banking o app del banco.

Acceder a la sección “Tarjetas” y seleccionar “Habilitar uso en el exterior”.

Indicar las fechas del viaje y confirmar la operación.

Verificar que la cuenta asociada disponga de fondos en dólares (o en pesos, si el banco permite la conversión automática).

Activar las notificaciones para recibir alertas de consumo y controlar los movimientos. También se aconseja llevar una tarjeta de crédito como respaldo ante emergencias, pero siempre priorizar el uso de débito para los gastos cotidianos. De esta manera, es posible disfrutar de las compras o consumos en el exterior sin recargos y con total control del presupuesto.

