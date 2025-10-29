SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
29 de octubre 2025 - 13:05

Megaoperativo antinarco en Río de Janeiro, EN VIVO: ya son más de 130 los muertos por los enfrentamientos en las favelas

La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional. Esta institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

Por

En tanto, más de 60 cadáveres ya fueron reconocidos por los vecinos en plazas y lugares públicos, con imágenes desgarradoras de los cuerpos. En tanto, el presidente brasileño Lula da Silva regresó de su gira por Asia y convocó a una reunión de ministros del gobierno de emergencia, mientras buscan al líder "Doca" de Comando Vermelho, por el que ofrecen una recompensa récord.

Seguí todas las novedades sobre la dramática situación en una de las principales ciudades de Brasil en la cobertura minuto a minuto de Ámbito.

