Megaoperativo antinarco en Río de Janeiro, EN VIVO: ya son más de 130 los muertos por los enfrentamientos en las favelas

Un operativo contra el narcotráfico realizado este martes en las favelas de Río de Janeiro dejó como saldo más de 130 muertos hasta el momento, como consecuencia del cruce entre la policía y el grupo Comando Vermelho.

En tanto, más de 60 cadáveres ya fueron reconocidos por los vecinos en plazas y lugares públicos, con imágenes desgarradoras de los cuerpos. En tanto, el presidente brasileño Lula da Silva regresó de su gira por Asia y convocó a una reunión de ministros del gobierno de emergencia, mientras buscan al líder "Doca" de Comando Vermelho, por el que ofrecen una recompensa récord.