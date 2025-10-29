Los bonos en dólares siguen el rally poselectoral y el riesgo país perfora los 700 puntos

Los bonos y acciones argentinas mantienen el impulso poselectoral y extienden las ganancias por tercera jornada consecutiva. El riesgo país perfora los 700 puntos, mientras el mercado apuesta a una baja de tasas y a una recuperación sostenida si se consolida la estabilidad cambiaria.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street vuelven a subir este miércoles 29 de octubre. Luego del fuerte impulso poselectoral que llevó a los títulos a máximos históricos, el mercado sigue optimista y avanzan tanto los bonos como las acciones argentinas. Los bonos soberanos , por su parte, extienden la buena performance y riesgo país medido por el J.P. Morgan apunta a una nueva baja, para perforar los 700 puntos básicos.

En ese marco, los títulos en dólares extienden las subas por tercer día consecutivo, en esta jornada hasta 1,7% encabezado por el Bonar 2038 , seguido del Global 2046 (+1,3%), Bonar 2035 (+1,3%) y el Bonar 2041 (+1,1%).

En ese marco, el riesgo país del martes se ubicó en 680 puntos básicos , según la medición de J.P. Morgan .

"Queda claro que, con una gestión ratificada y mayor músculo en el Congreso, la administración de Javier Milei está ante una oportunidad histórica de impulsar una agenda de reformas estructurales que modifiquen de plano el funcionamiento económico e institucional de la Argentina", dijo la consultora Llorente y Cuenca. "No obstante, la consecución de estos objetivos dependerá de que el Gobierno tenga la humildad de, aún en la victoria, acercar posiciones con potenciales aliados", agregó.

“El mercado extendió el martes el rally del lunes tras el resultado electoral, y creemos que, de acomodarse cuestiones cambiarias y monetarias, la tendencia de mediano plazo podría ser virtuosa. En este sentido, reiteramos nuestra posición de que lo fundamental será la acumulación de reservas netas genuinas, sea cual sea el esquema cambiario elegido. Mirando deuda en pesos, la clave pasará por las tasas y por qué tan rápido el gobierno opte por desarmar el fuerte apretón monetario de los últimos meses. En ese sentido, repetimos que las tasas reales deberían ceder para apuntalar crédito, inversión y actividad hacia adelante”, aseguró Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.

"Sin duda el panorama local cambió muy significativamente luego de las elecciones legislativas del último domingo. El claro triunfo oficialista despejó muchas de las dudas acerca de su gobernabilidad futura y dejó un escenario mucho más optimista de cara a futuro", señaló Wise Capital.

"De todas formas, las próximas medidas a anunciar por el Gobierno así como su capacidad de negociar las nuevas reformas con el Congreso serán claves para poder mantener al mercado en este supuesto positivo", agregó.

S&P Merval y ADRs

Los papeles locales que operan en Nueva York suben hasta 10,2% encabezadas por Edenor, Grupo Supervielle (+7%), Transportadora Gas del Sur (+5,4%), BBVA (+6,2%) y Telecom Argentina (+5%).

En los primeros tres días posterior a las elecciones, Edenor escala 60%, mientras que BBVA avanza 54% y Grupo Supervielle un 55%.

En tanto, el S&P Merval escala 4,5% a 2.790.367,20 mientras que medido en dólares avanza 4,6% a 1.879 puntos.

Las acciones locales con mayores alzas de hasta 18% pertenecen a Sociedad Comercial del Plata, BYMA (+11,2%), Transportadora Gas del Norte (+10,2%), y Edenor (+9,4%).

El Tesoro argentino lleva adelante este miércoles una licitación de deuda local para afrontar vencimientos por cerca de 11,8 billones de pesos, mediante la oferta de diferentes papeles atados al dólar y ligados al peso hasta abril del 2027.