Día clave para los mercados: la atención se concentra en la Fed y la suba de tasas

Las actas de la reunión de política monetaria del 1 y 2 de noviembre, que se publicarán este miércoles, podrían mostrar hasta qué punto ha empezado a surgir un desacuerdo en el banco central de Estados Unidos, en un momento en que ha puesto fin a la tendencia a aumentar las tasas de interés de forma anticipada y ha empezado a buscar un punto de equilibrio con movimientos menores para detenerlos en algún momento.

El comunicado de política monetaria de la Fed del 2 de noviembre trató de salvar las distancias, prometiendo "aumentos continuos" de los tipos hasta que sean "suficientemente restrictivos" para controlar la inflación, al tiempo que decía que el tamaño de las próximas subidas tendría en cuenta "el endurecimiento acumulado" realizado hasta ahora, así como el hecho de que el impacto de esos aumentos podría no hacerse notar durante algún tiempo.

Lo que no está claro es en qué medida creen los dirigentes de la Reserva Federal que necesitan subir los tipos, y hasta qué punto la sensación de riesgo se está desplazando hacia la preocupación por el "rebasamiento" de un nivel ideal y por hacer más daño a la economía de lo necesario para controlar la inflación.

Las actas "podrían mostrar algunas diferencias entre los responsables que quieren adoptar un enfoque más de 'esperar a ver' y aquellos … que siguen presentando una visión más definitiva de que las condiciones financieras tendrán que endurecerse más", escribieron el domingo los analistas de Citi.

En este punto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, e incluso los dirigentes monetarios que optan tradicionalmente por la flexibilidad, siguen alineados tras nuevas subidas de tipos, y Powell dijo que sigue siendo más arriesgado quedarse corto a la hora de arreglar el peor brote de inflación desde la década de 1980 que subir los tipos en exceso.

"Si nos excediéramos en el endurecimiento, podríamos utilizar nuestras herramientas con rotundidad para apoyar la economía, mientras que si no conseguimos controlar la inflación porque no endurecemos lo suficiente, ahora estamos en una situación en la que la inflación se afianzará y los costes, los costes del empleo en particular, serán potencialmente mucho más altos", dijo Powell en una conferencia de prensa tras el final de la reunión de política monetaria de noviembre.

"Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, queremos asegurarnos de no cometer el error de no endurecer lo suficiente, o de relajar la política monetaria demasiado pronto".

Sin embargo, con las subas de la Fed desde marzo, que suman 3,75 puntos porcentuales, incluyendo movimientos de tres cuartos de punto porcentual en las últimas cuatro reuniones, los dirigentes monetarios han indicado que están dispuestos a frenar el ritmo más rápido de endurecimiento del banco central desde principios de la década de 1980.

Con los recientes datos del Estado que muestran una inflación más lenta de lo esperado, varios responsables de la Fed han dicho que se sienten cómodos con un aumento de medio punto porcentual en la reunión del 13 y 14 de diciembre, una expectativa tomada en cuenta en los precios actuales del mercado para los contratos vinculados a la tasa de política monetaria del banco central.

Las actas, que se publicarán esta tarde, podrían ayudar a mostrar hasta qué punto se comparte esa visión, y hasta qué punto los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria, pueden considerar que están a punto de pausar las subidas de tipos.

Una interpretación más precisa llegará al final de la reunión que tendrá lugar dentro de tres semanas, cuando los responsables publiquen nuevas proyecciones económicas trimestrales que incluyan sus perspectivas de desempleo e inflación para el próximo año y la senda adecuada para la política monetaria.