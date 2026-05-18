Las grandes ausencias de la lista de Brasil para el Mundial 2026: el delantero estrella del Chelsea que quedó fuera

Carlo Ancelotti oficializó la nómina de la Verdeamarela para la Copa del Mundo, con la gran presencia de Ney,ar. La convocatoria incluye sorpresas, bajas de peso y apuestas jóvenes en todas las líneas.

Carlo Ancelotti hizo oficial la lista de 26 futbolistas convocados de la selección de Brasil para el Mundial 2026 . Con la presencia estelar de Neymar , el entrenador italiano confirmó la nómina de la Verdeamarela para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con varias ausencias de peso .

La baja más sorprendente fue la de João Pedro , quien habría perdido su lugar por la inclusión de Neymar. El delantero del Chelsea , figura en la última temporada con 20 goles en 49 partidos , está en la mira del Barcelona , que estaría dispuesto a pagar cerca de 100 millones de euros por su pase.

También quedaron afuera nombres importantes como su compañero del Chelse Andrey Santos, Pedro , Gabriel Jesus , Richarlison e Igor Jesus .

En contrapartida, sorprendieron las inclusiones de Endrick (Lyon) y Rayan (Bournemouth), mientras que Igor Thiago , con 22 goles en la Premier League , también generaba expectativas.

En el mediocampo, Ancelotti optó por una nómina reducida con cinco volantes, entre ellos Lucas Paquetá . Quedaron fuera Joelinton , João Gomes , Gabriel Sara y Andrey Santos , en decisiones que se definieron a último momento.

En el arco, junto a los habituales Alisson y Ederson, la sorpresa fue la convocatoria de Weverton, relegando a Bento. En defensa, también hubo ausencias destacadas como Beraldo, Thiago Silva, Fabricio Bruno y Carlos Augusto, además de las bajas por lesión de Rodrygo, Éder Militão y Estevão.

joao pedro João Pedro, la gran ausencia de Carlo Ancelotti para el mundial.

Uno de los focos principales estuvo en Neymar, quien a sus 34 años disputará su cuarta Copa del Mundo. La lista fue presentada en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro, ante miles de hinchas.

Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Debutará el 13 de junio y buscará avanzar en un torneo en el que Ancelotti tendrá su primera experiencia mundialista con el seleccionado.

“No es una lista perfecta. Es una lista con la menor cantidad de errores posibles”, sostuvo el entrenador. Y agregó: “Queremos ser el equipo más resiliente del mundo. No tengo miedo de decir que podemos ganarla”.

la lista de la selección de brasil para el mundial 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).