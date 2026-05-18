Disponible en Disney: el especial que todos los fanáticos de Marvel estaban esperando + Agregar ámbito en









Con un tono mucho más oscuro y profundo de lo habitual, esta serie cuenta una historia violenta pero emotiva.

La producción de Marvel que incluyó Disney + a su catálogo. Imagen: Freepik

Disney + continúa expandiendo el universo de Marvel con producciones cada vez más oscuras y adultas, apostando por historias que conectan directamente con los seguidores más fieles de sus personajes. Después del éxito de varias series del MCU, la plataforma volvió a captar la atención del público con un estreno cargado de acción, violencia y mucha tensión emocional.

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En los últimos años, Marvel encontró en los especiales televisivos un formato ideal para profundizar en personajes complejos sin necesidad de desarrollar temporadas completas. Esta vez, el estudio decidió traer de regreso a uno de los antihéroes más intensos y brutales de todo su universo, con Jon Bernthal nuevamente al frente del proyecto y acompañado por el director Reinaldo Marcus Green.

Se trata de The Punisher: La Última Muerte (The Punisher: One Last Kill), el nuevo especial exclusivo de Disney + que marca el esperado regreso de Frank Castle. La producción funciona como una continuación de la historia vista en Daredevil: Born Again y ya se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados entre los fanáticos de Marvel.

The Punisher Jon Bernthal protagoniza esta historia de Marvel que es mucho más tensa, violenta y oscura que las anteriores. Imagen: Disney+

De qué trata The Punisher: La Última Muerte La historia muestra a Frank Castle atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de años marcados por la violencia y la venganza, el exmarino intenta encontrar un nuevo sentido para seguir adelante, mientras carga con el peso de sus traumas y recuerdos. Pero la tranquilidad dura poco y una nueva amenaza criminal vuelve a arrastrarlo al caos.

A diferencia de otras producciones de Marvel, este especial apuesta por un tono mucho más oscuro y psicológico. La trama combina intensas escenas de acción con momentos cargados de tensión emocional, mostrando a un Frank Castle más vulnerable, pero también más peligroso que nunca. The Punisher Además de máxima adrenalina, esta serie muestra un costado oscuro y emotivo del protagonista. Imagen: Disney+ Uno de los grandes atractivos del especial es su atmósfera violenta y urbana, muy cercana al estilo de las historietas clásicas de The Punisher. Además, la producción explora los límites del personaje mientras lo enfrenta a enemigos despiadados y situaciones extremas que pondrán a prueba todo aquello en lo que todavía cree. Con una duración cercana a los 50 minutos, The Punisher: La Última Muerte logra mantener un ritmo intenso de principio a fin. Entre persecuciones, enfrentamientos brutales y conflictos internos, el especial se convirtió en una cita obligada para quienes disfrutan de las historias más adultas y violentas del universo Marvel. Disney+: tráiler de The Punisher: La Última Muerte Embed - THE PUNISHER: La Última Muerte Tráiler Español Latino (2026) Disney+: elenco de The Punisher: La Última Muerte Jon Bernthal (Frank Castle / The Punisher)

Judith Light (Ma Gnucci)

Deborah Ann Woll (Karen Page)

Jason R. Moore (Curtis Hoyle)

Kelli Barrett (Maria Castle)

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