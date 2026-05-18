Dallas Stadium: pantalla monumental y césped especial para recibir a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Se acerca el Mundial 2026 y consigo una nueva ola de novedades tecnológicas. Desde cambios en el video arbitraje con el sistema Football AI, en la difusión de estadísticas en tiempo real y en los propios estadios. El más impactante de ellos, el AT&T Stadium , donde Argentina se enfrentará a Austria y Jordania por la fase de grupos.

El recinto se encuentra en Arlington , dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales. Para esta Copa del Mundo se realizó una inversión de u$s350 millones en remodelaciones tecnológicas y de infraestructura necesarias para cumplir con los estándares de la FIFA. Albergará nueve partidos del Mundial, incluido un cruce de semifinales, convirtiéndose en una de las sedes con más enfrentamientos en esta edición.

Apenas fue inaugurado, su nombre era Cowboys Stadium. En 2013 el club anunció que le cedía los derechos del nombre a AT&T (American Telephone and Telegraph Company, por sus siglas en inglés, Compañía Americana de Teléfono y Telégrafo), la tercera empresa de telecomunicaciones más grande del mundo. Sin embargo, en esta competencia llevará el nombre de Dallas Stadium .

Otra de las cuestiones por las que sorprende el Dallas Stadium es su pantalla led de 600 toneladas. De ancho mide tanto como siete pisos de un edificio o lo mismo que una mitad de una cancha de fútbol. En 2009, esta doble pantalla, que se alza a 27 metros del campo de juego, obtuvo el récord Guiness como la pantalla de video de alta definición más grande en un recinto deportivo. Permite que todos los espectadores, independientemente de su ubicación, puedan seguir con detalle lo que sucede sobre el césped.

ATT_economic-1 Dallas Stadium Una vista panorámica del Dallas Stadium, donde jugará la selección argentina en Texas.

Afuera 40 grados, adentro aire acondicionado

El 22 de junio cuando la Selección Argentina se enfrente a Austria a las 12 hora local, se estima que la temperatura del exterior supere los 40 grados. El AT&T cuenta con un techo retráctil que permite jugar con el recinto cerrado o abierto según las condiciones climáticas. Esta característica, y sumado al sistema de climatización que funciona tanto en las gradas como al nivel del campo de juego, puede incidir en el ritmo de los partidos mundialistas que se disputen allí.

El césped del Dallas Stadium viajó más de 1.000 kilómetros

En la última Copa América disputada en 2024 en Estados Unidos, una de las quejas y preocupaciones de Lionel Scaloni habían sido los campos de juego. En la NFL, 17 de los 32 equipos juegan sobre césped sintético. Para el fútbol se colocan panes de pasto natural encima, lo que genera superficies inestables y peligrosas.

Para esta cita mundialista, en Colorado, a más de 1.000 kilómetros de Dallas, se cultivó césped natural que fue instalado por la empresa Precision Turf. Ewen Hodge, jefe de infraestructura de campos de juego de la FIFA, explicó que esto fue el resultado de una investigación de cinco años junto a la Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de Michigan para diseñar los nuevos terrenos de juego del Mundial 2026. Hodge, además detalló que el estudio estuvo centrado en “el bienestar de los jugadores, la uniformidad del terreno y la adaptabilidad climática”.

Para poder mantener esta superficie en condiciones óptimas durante toda la competición, la FIFA implementará diversas técnicas. Un sistema de luces artificiales led que simula el espectro solar las 24 horas para ayudar al crecimiento del césped. Debajo de la tierra se instalaron sensores que controlan la temperatura de las raíces para que el pasto no sufra el calor extremo de Texas. Y una técnica de hibridación que cose fibras sintéticas con las naturales para garantizar que no se levante en un cambio de ritmo brusco durante el juego.

Las luces de cultivo son 18 estructuras a modo de largos brazos metálicos conectados a la estructura superior del estadio. Para desarrollar esta idea, Tod Martin, gerente general del AT&T Stadium, viajo con otros miembros de su equipo a conocer los estadios de Wembley y Tottenham en el Reino Unido, los cuales cuentan con sistemas similares.

"Las luces de cultivo están en la parte superior, donde tenemos 18 de estas colgando del techo, es un paso adelante muy innovador por parte del estadio, algo inédito", consideró Ewen Hodge.

Todos los partidos que se jugarán en el Dallas Stadium

Fase de grupos

14 de junio: Países Bajos vs Japón (Grupo F)

17 de junio: Inglaterra vs Croacia (Grupo L)

22 de junio: Argentina vs Austria (Grupo J)

25 de junio: Japón vs. Suecia (Grupo F)

27 de junio: Jordania vs Argentina (Grupo J)

Dieciseisavos de final

30 de junio: 2° Grupo E vs 2° Grupo I

3 de julio: 2° Grupo D vs 2° Grupo G

Octavos de final

6 de julio: Ganador Partido 83 vs Ganador Partido 84

Semifinal