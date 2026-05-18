El imponente glaciar argentino poco visitado que se va a grabar en tu corazón para siempre

Este lugar es una de esas joyas que quienes se aventuran a conocerlo terminan maravillados por su belleza.

La Patagonia siempre invita al turismo nacional e internacional a recorrer sus destinos más conocidos, que atraen una enorme cantidad de público año tras año. Sin embargo, estos lugares suelen sufrir una gran aglomeración de personas y muchos ignoran que alrededor hay sitios increíbles y dignos de ser visitados.

Entre los atractivos de la región, este glaciar no suele ser la primera opción de los turistas que recorren la zona. Sin embargo, los viajeros que deciden desviarse de las rutas tradicionales se llevan una grata sorpresa al descubrirlo.

El Glaciar Castaño Overa se ubica sobre la vertiente argentina del cerro Tronador , dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro. El acceso turístico más utilizado parte desde Pampa Linda, una zona de montaña ubicada dentro del área protegida y vinculada a varios recorridos de trekking.

Está en la Patagonia norte, cerca de Bariloche , y no en el sector de grandes glaciares de Santa Cruz. Su entorno combina bosque andino, paredones rocosos, cauces de agua y caídas generadas por el deshielo.

La actividad central es el trekking hasta el mirador del Glaciar Castaño Overa . El sendero tiene 7 kilómetros por tramo, 14 kilómetros en total, con un desnivel aproximado de 300 metros y un tiempo estimado de 5 a 6 horas ida y vuelta desde Pampa Linda . La dificultad figura como media entre noviembre y abril, y muy alta entre mayo y octubre por las condiciones de montaña.

El recorrido comienza a pocos metros de la Seccional de Guardaparques. Los primeros 3 kilómetros avanzan por un terreno casi plano hasta el puente que cruza el río Castaño Overa. Después continúa durante unos 30 minutos por el mismo camino que lleva al refugio Otto Meiling, hasta encontrar el cartel que marca el desvío hacia la izquierda en dirección al mirador.

Desde ese desvío queda aproximadamente una hora más de marcha hasta el punto de observación. En el mirador se ve el glaciar y también la cascada que baja desde la zona de hielo, formada por el deshielo. No hay acceso vehicular hasta las cascadas ni hasta el mirador, por lo que la única forma de llegar a ese sector es caminando desde Pampa Linda.

El paseo permite hacer la caminata de día, observar el glaciar desde el mirador, ver el cauce del río Castaño Overa y registrar la caída de agua que se desprende desde la montaña. El regreso se realiza por el mismo sendero, sin completar un circuito circular. Para caminar dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, el registro de trekking es obligatorio y gratuito.

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Cómo ir hasta el Glaciar Castaño Overa

Para llegar al Glaciar Castaño Overa desde Bariloche hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur, en dirección a El Bolsón. Después de pasar Villa Mascardi, se debe seguir por el desvío que lleva al cerro Tronador y a Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El recorrido hasta Pampa Linda es de unos 85 kilómetros y demanda cerca de 2 horas, según el estado del camino de ripio. Ese sector funciona como punto de inicio para la caminata, ya que no se llega directamente al glaciar por ruta.

Desde esa localidad comienza el sendero señalizado hacia el mirador del Glaciar Castaño Overa. La caminata tiene unos 7 kilómetros de ida y el regreso se realiza por el mismo camino. Para quienes no cuentan con vehículo propio, la alternativa es contratar un traslado o excursión hasta Pampa Linda y completar desde allí el tramo a pie.