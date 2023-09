Se hunden las acciones de las grandes automotrices de EEUU: qué hay detrás 

El líder del sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, advirtió sobre una posible "escalada" en la huelga que comenzó el viernes en los tres principales fabricantes de automóviles si las empresas no presentan propuestas salariales mejoradas. "Si no recibimos ofertas mejores (…) vamos a intensificar esto aún más", afirmó Fain al programa "Face the Nation" de la cadena CBS.