Del Diario de la Princesa al El diablo viste a la moda: las millonarias ganancias de Anne Hathaway

La reconocida actriz tuvo un recorrido más que llamativo en Hollywood, donde la clave fue dejar atrás su rol como figura de producciones juveniles para dar el salto a obras mucho más maduras.

Asociar un nombre al éxito en la industria de Hollywood, que mueve miles de millones de dólares , no es nada fácil. Anne Hathaway empezó desde muy abajo, con obras escolares y estudios relacionados a la actuación, antes de dar el gran salto a la pantalla chica y convertirse en una de las caras principales de Disney en sus películas juveniles.

Pero para forjar una fortuna, la clave estuvo en dejar de ser una figura de las obras aptas para todo público . Su rostro fue parte de producciones mucho más adultas, que le valieron nominaciones al Óscar y cifras enormes en los contratos que firmaba para formar parte de las cintas.

Anne Hathaway empezó a actuar desde adolescente, cuando participaba en obras escolares y se formaba en distintos programas de interpretación. También cursó Literatura Inglesa y Ciencias Políticas en Vassar College , aunque no llegó a graduarse porque su trabajo frente a cámara empezó a avanzar rápido.

Su primera aparición importante llegó con "Get Real" , una serie emitida entre 1999 y 2000. No fue el papel que la volvió famosa, pero sí su primer trabajo fuerte en televisión. Para ese momento, Hathaway todavía estaba empezando y ya tenía una oportunidad profesional que poco después iba a conectar con su salto al cine.

En 2001 protagonizó "El diario de la princesa", la película de Disney donde interpretó a una estudiante común que descubre que es heredera de un pequeño reino ficticio. La producción recaudó 165 millones de dólares y convirtió a Hathaway en una de las caras jóvenes más conocidas del momento.

Después de ese éxito, volvió a trabajar en películas familiares como "El diario de la princesa 2" y "Ella está encantada". Ese comienzo le dio popularidad y continuidad, pero también la dejó muy asociada a ese tipo de historias. En sus siguientes trabajos, empezó a tomar papeles alejados de las comedias juveniles que habían marcado sus primeros años.

Anne Hathaway Disney 1 La actriz protagonizó la secuela de uno de los éxitos más importantes de su época. Disney

De un debut exitoso a papeles clave: la explosión de su carrera

Un paso importante fue "Secreto en la montaña", el drama de 2005 sobre la relación entre dos vaqueros en el oeste estadounidense. Hathaway interpretó a Lureen Newsome, la esposa de uno de los protagonistas, en una película muy comentada por su historia y elogiada por la crítica. No era el papel principal, pero la ubicó en una producción adulta después de varios títulos familiares.

Al año siguiente protagonizó "El diablo viste a la moda", una de las películas más importantes de su carrera. Compartió elenco con Meryl Streep en una comedia ambientada en una revista de moda, donde interpretó a una joven asistente que entra a trabajar bajo las órdenes de una editora exigente. La película superó los 326 millones de dólares en taquilla mundial y quedó entre los grandes títulos comerciales de los años 2000.

Hathaway siguió sumando trabajos que ampliaron su lugar en Hollywood sin depender de una sola fórmula. Interpretó a Jane Austen en "La joven Jane Austen" y recibió una nominación al Oscar por "El casamiento de Raquel", donde hizo de una mujer que vuelve a su casa para la boda de su hermana después de pasar por rehabilitación. También apareció en comedias de amplia circulación como "Superagente 86", "Guerra de novias" y "Día de San Valentín".

Anne Hathaway Forbes Hathaway consiguió hacerse un nombre entre las figuras más rentables de Hollywood. Forbes

En 2010 participó en "Alicia en el país de las maravillas", una de las películas más taquilleras de ese año, con una recaudación superior a los mil millones de dólares. Dos años después interpretó a Catwoman en "El caballero oscuro: la leyenda renace", que obtuvo un resultado similar en salas y la incorporó a una de las franquicias más fuertes del cine de superhéroes.

Ese mismo año llegó "Los Miserables", donde interpretó a Fantine y ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. El papel exigía canto, una transformación física marcada y una carga dramática muy distinta a la de sus trabajos más comerciales. Fue uno de los momentos de mayor reconocimiento para Hathaway y también reforzó su valor dentro de la industria.

Después de esa etapa, su carrera combinó producciones grandes con proyectos de menor escala. En "Interestelar" formó parte de una historia de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan, mientras que en "Pasante de moda" compartió protagonismo con Robert De Niro en una comedia dramática más liviana. Más adelante se sumó a "Ocean’s 8: las estafadoras", participó en el drama judicial "El precio de la verdad" y volvió a ganar visibilidad reciente con "La idea de ti".

Cuáles fueron los contratos más importantes de la actriz

Los salarios de Anne Hathaway crecieron junto con su lugar en Hollywood. Por "El diario de la princesa" cobró 400 mil dólares, una cifra alta para una actriz que recién empezaba a hacerse conocida. En 2005, por "Secreto en la montaña", su pago subió a 800 mil dólares.

Con "El diablo viste a la moda", Hathaway alcanzó por primera vez el millón de dólares por una película. El salto fue importante porque llegó con un título de enorme llegada comercial, en una etapa en la que su nombre ya estaba instalado fuera de Disney y empezaba a pesar más dentro de la industria.

En 2008 recibió 5 millones de dólares por "Superagente 86". Un año después volvió a cobrar la misma cifra por "Guerra de novias", otra comedia pensada para un público amplio. Esos pagos marcaron una diferencia fuerte con los números de sus primeros trabajos y mostraron el crecimiento de su cotización en pocos años.

Sus contratos más altos llegaron en 2012. Por "El caballero oscuro: la leyenda renace" cobró 7.5 millones de dólares, mientras que por "Los Miserables" recibió 10 millones. Ese último monto quedó como el salario más alto mencionado dentro de su carrera y coincidió con el papel que le dio su Oscar.

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El patrimonio actual de Anne Hathaway

El patrimonio actual de Anne Hathaway está estimado en 80 millones de dólares. La cifra se explica por sus salarios en cine, por una carrera sostenida durante más de dos décadas y por películas que tuvieron un rendimiento enorme en salas. En conjunto, sus producciones acumularon más de 6.8 mil millones de dólares en taquilla mundial.

También invirtió parte de sus ingresos en propiedades. Junto a Adam Shulman compró un loft en Brooklyn por aproximadamente 4.1 millones de dólares, un ático en Manhattan por 2.5 millones y una finca en Connecticut por 2.8 millones. Además, adquirieron una casa histórica en Ojai, California, por 3.6 millones, una propiedad de 1906 que fue remodelada como refugio familiar.