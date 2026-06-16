Se recalentó el dólar blue: alcanzó su valor más alto desde fines de enero + Agregar ámbito en









La cotización informal volvió a avanzar y quedó en máximos desde el 30 de enero de 2026. En este contexto, el mercado sigue atento a la dinámica de la oferta privada de divisas, la demanda por cobertura y el margen del Banco Central para sostener la acumulación de reservas.

El blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero, en una rueda marcada por la demanda de cobertura y la atención del mercado sobre los gastos vinculados al Mundial. Depositphotos

El dólar blue volvió a subir este martes y cerró a $1.470 para la venta, su nivel más alto desde el 30 de enero de 2026. La suba se dio en una rueda en la que los tipos de cambio financieros también operaron firmes, con el CCL cerca de los $1.500, mientras el oficial mayorista se mantuvo por debajo de los $1.440.

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El movimiento del informal se produjo en un contexto en el que el mercado sigue monitoreando la liquidación del agro, la demanda privada de divisas y el impacto de los gastos vinculados al Mundial. También pesa la lectura sobre la estrategia del BCRA, que viene acumulando reservas, aunque parte de esa mejora se explica por una menor demanda de dólares de sectores importadores y no solo por una mayor oferta genuina.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 16 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.453,61 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 16 de junio El dólar CCL cerró a $1.498,69 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de junio El dólar MEP cerró a $1.454,01 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,14, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.643, según Binance.