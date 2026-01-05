El dólar oficial extiende las subas en la segunda rueda del nuevo esquema de bandas + Seguir en









El mercado sigue de cerca al dólar luego del salto del viernes en el debut de las bandas indexadas. La intervención en de EEUU en Venezuela marca el pulso de los mercados globales.

El dólar sigue bajo la lupa en las primeras ruedas del nuevo esquema cambiario. Depositphotos

En la segunda jornada de operaciones con el nuevo esquema de bandas, el dólar oficial extiende las subas. Este lunes, el tipo de cambio mayorista avanza otros $3 hasta los $1.478, luego del salto de 1,4% que dio el viernes pasado en el debut del régimen cambiario.

En tanto, los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas de hasta 0,4%. El mercado pricea que para fines de enero el dólar trepará a los $1.510.

Por su parte, a nivel minorista, el dólar se mantiene estable y cotiza a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.943,5.

Con la reciente modificación, el Gobierno busca avanzar en la acumulación de reservas, uno de los principales reclamos tanto del mercado como del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de mayor demanda de divisas que se mantiene desde mediados de diciembre.

Desde el mercado señalan que, si bien el debut del esquema implicó una mayor flexibilidad en el movimiento del tipo de cambio, todavía no se observaron cambios concretos en la estrategia oficial de intervención. "Dejaron correr un poco más el precio, pero hasta ahora no se ven las modificaciones del esquema cambiario que se anunciaron para enero: el BCRA no apareció comprando, sino vendiendo por cuenta y orden del Tesoro, como venía ocurriendo", indicaron fuentes del sector.

En el segmento de los dólares financieros, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) continúan operando en niveles elevados, luego de las subas del viernes, cuando el MEP cerró en $1.506,21 y el CCL en $1.542,51. El dólar blue, en tanto, se mantiene estable en $1.530, mientras que el dólar cripto ronda los $1.537, según operadores del mercado. dollar-7948837_1280 (1) A cuánto opera el dólar este lunes Pixabay Esta semana se pagan u$s4.200 millones La atención de los inversores sigue puesta en la evolución de las reservas, una variable clave de cara al próximo pago de deuda en dólares. El 9 de enero, el Gobierno deberá afrontar vencimientos por unos u$s4.200 millones, en un contexto en el que el riesgo país había logrado perforar los 600 puntos a mediados de diciembre. Si bien el Ejecutivo ratificó que cuenta con los recursos para cumplir, aún no precisó el mecanismo que utilizará. A este escenario se suman factores con impacto en el corto plazo sobre el mercado cambiario. Desde el 1° de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024 y, a lo largo del año, se habilitará una ventana para que las empresas giren utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.