Enzo Fernández y Garnacho se quedaron sin copa: el Chelsea cayó 1-0 ante el City en Wembley + Agregar ámbito en









El Manchester City se coronó campeón por octava vez en su historia con un golazo de taco del ghanés Antoine Semenyo. Los dos argentinos de los Blues tuvieron participación acotada y suman otra frustración a semanas del inicio del Mundial 2026.

Todos los caminos parecieran indicar que Enzo Fernández dejaría la institución luego de la Copa del Mundo.

A menos de un mes de iniciar el Mundial 2026, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho sumaron una frustración con el Chelsea: perdieron 1-0 la final de la FA Cup ante el Manchester City en Wembley. El único gol lo marcó el delantero ghanés Antoine Semenyo con un golazo de taco que no tuvo respuesta.

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El estadio de Wembley fue el escenario donde los Citizens alzaron por octava vez en su historia la FA Cup. Además, la victoria le permitió al City sumar el segundo título del año, ya que en marzo, en ese mismo estadio, habían ganado la Carabao Cup ante el Arsenal. Guardiola sigue construyendo un palmarés difícil de igualar.

En lo que respecta a la actuación de los argentinos, Enzo Fernández sumó minutos de entrada, mientras que Garnacho ingresó a cinco minutos del final. Ambos están incluidos en la prelista de 55 jugadores de Scaloni para el Mundial, aunque el nacido en Madrid aún no tendría asegurado su lugar en la nómina definitiva.

Pese a haber llegado a la final, el presente del Chelsea no es el esperado. El club cambió tres veces de entrenador a lo largo de la temporada y está a punto de no lograr la clasificación para ninguna copa internacional de cara a 2027. Un año para el olvido en Stamford Bridge.

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El futuro de Enzo Fernández: todo indica que se irá del Chelsea tras el Mundial Todos los caminos parecieran indicar que Enzo Fernández dejaría la institución luego de la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio. El mediocampista campeón del mundo llegó al Chelsea por más de 100 millones de euros y nunca logró asentarse en un equipo que no para de cambiar de rumbo. La derrota en Wembley cierra una temporada para olvidar para los dos argentinos. Garnacho, recién llegado al club tras su paso por el Manchester United, tampoco pudo mostrar su mejor versión en una institución en permanente estado de crisis. El Mundial será el reinicio que ambos necesitan, lejos de la tormenta londinense.