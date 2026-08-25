Shein cubre la demanda para su salida a bolsa en Hong Kong en busca de recaudar u$s1.800 millones + Agregar ámbito en









La demanda de los inversores superó la oferta, asegurando el respaldo para el debut bursátil. Asimismo, la OPI implica una caída de más del 70% respecto a su valoración de 2022.

Demanda cubierta: La demanda de inversores superó la oferta, asegurando el respaldo para la colocación. Depositphotos

La demanda de los inversores cubrió íntegramente la oferta pública inicial (OPI) de Shein en Hong Kong, según fuentes del mercado. La plataforma de moda rápida busca captar hasta u$s1.800 millones en un debut bursátil clave, que avanza a pesar de las presiones normativas y los desafíos en su modelo de negocio.

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Tras la apertura formal de su oferta de acciones, que busca validar una valuación de hasta u$s27.000 millones, Shein captó el interés de accionistas actuales, fondos especializados en el mercado chino y firmas de estrategia múltiple, asegurando el respaldo necesario para la colocación.

El detalle de la oferta pública inicial La empresa, fundada en China y con sede en Singapur, tiene previsto vender 280 millones de acciones a un rango de entre 47,60 y 49,50 dólares de Hong Kong por título, según los documentos presentados por la compañía. Con este esquema, el gigante digital busca captar u$s1.800 millones en el límite superior de la colocación.

La plataforma de moda rápida busca captar hasta u$s1.800 millones en su OPI en Hong Kong. MB De acuerdo con los documentos oficiales, el precio definitivo de las acciones se anunciará este lunes, mientras que el debut de los títulos en la bolsa de Hong Kong está programado para el próximo 1 de septiembre.

Cabe subrayar que la valoración de Shein en la OPI implica una caída de más del 70% en comparación con la valoración que llegó a tener la empresa, de casi u$s100.000 millones en 2022.

El modelo de negocios de la marca se destaca por precios bajos y elevadamente competitivos en comparación con las industrias locales, cómo vestidos a u$s5 o jeans a u$s10, en unos 160 países.