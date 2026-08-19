Nasdaq amplía su horario: operará 23 horas diarias desde diciembre

La ampliación captar demanda global, y no perder terreno frente a las competidoras que se encuentran en el mismo camino. Sumada a las ventanas de pre-market y after-hours ya existentes, sólo habrá una hora de pausa.

Nasdaq extiende horarios: La bolsa operará cerca de 23 horas diarias a partir del 6 de diciembre de 2026.

Nasdaq confirmó que pondrá en marcha un turno nocturno de operaciones desde el 6 de diciembre de 2026 , abarcando de 21:00 a 04:00 ET (22:00 a 05:00 hora argentina). Sumada a las ventanas de pre-market y after-hours ya existentes, la bolsa quedará operativa cerca de 23 horas al día, dejando apenas un receso de una hora.

La iniciativa, que aún requiere aprobación formal de la SEC, supone la transformación operativa más profunda para Wall Street en décadas. En esta carrera por ampliar horarios, el NYSE ya tiene la venia regulatoria para operar 22 horas diarias, mientras que Cboe sigue un camino similar.

Nasdaq ya opera sesiones ampliadas de 4:00 a 9:30 ET, conocidas como preapertura, y de 16:00 a 20:00 ET, la sesión posterior al cierre, en torno a su horario central de 9:30 a 16:00, pero el acceso a esa negociación temprana y tardía ha estado casi exclusivamente reservado a los inversores institucionales con conexión directa al mercado.

El presidente de Nasdaq, Tal Cohen, presentó la ampliación como una forma de "ampliar el acceso de los inversores y multiplicar las oportunidades de generación de riqueza" para el resto.

Nasdaq confirmó que pondrá en marcha un turno nocturno de operaciones desde el 6 de diciembre de 2026.

El argumento también se apoya en los datos, las posiciones extranjeras en renta variable estadounidense alcanzaron u$s17 billones en 2024, un incremento del 97% desde 2019, un auge que Nasdaq quiere captar directamente en lugar de cederlo a plataformas que ya operan las 24 horas.

La medida requiere aprobación de la SEC; NYSE ya opera 22 horas y Cboe busca similar.

Un mercado que cada vez duerme menos

Los mercados bursátiles tradicionales enfrentan una demanda cada vez mayor para flexibilizar sus accesos y extender sus jornadas de negociación.

Los sobresaltos geopolíticos durante la administración Trump llegaron en repetidas ocasiones con Wall Street cerrado, como ocurrió por ejemplo en un sábado por la mañana de febrero los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, lo que obligó a los operadores a recurrir a las plataformas de criptomonedas y a los mercados descentralizados para fijar en tiempo real el precio del petróleo, el oro y la plata.

Esos mercados, junto con herramientas más recientes como los activos del mundo real tokenizados, es decir, los títulos digitales que representan la propiedad de acciones, bonos o materias primas, y los contratos de futuros perpetuos que permiten a los inversores apostar por el precio de un activo sin fecha de vencimiento, demostraron que la demanda de negociación continua no espera a que abran las bolsas.

La ampliación busca democratizar el acceso a la negociación y captar demanda global.

Cabe subrayar que Nasdaq no avanza en solitario, ya que su competidora NYSE ya ha obtenido la aprobación de la SEC para una jornada de 22 horas, de 1:30 a 23:30 ET, mientras que Cboe, el mayor mercado de contratos de opciones de Estados Unidos, ha delineado ambiciones similares.