Dudas sobre el debut de Shein en la bolsa: podría demorarse hasta el 1 de septiembre + Agregar ámbito en









Si bien se menciona el lunes próximo, otras fuentes señalan el 1 de septiembre como la nueva fecha objetivo. La desaceleración del crecimiento y el aumento de costos afectan el interés de los inversores.

Debut bursátil: Shein evalúa postergar su salida a la bolsa de Hong Kong hasta el 1 de septiembre. MB

La compañía Shein mantiene señales contradictorias: planeaba lanzar su oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong este lunes, según una fuente cercana a la operación, mientras que otros contactos del sector apuntan al 1 de septiembre como la nueva fecha clave.

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La salida a bolsa de Shein en Hong Kong podría concretarse el 1 de septiembre o unos días más tarde, postergando la previsión difundida por Reuters sobre un lanzamiento fijado para este mes de agosto.

Las dudas sobre el debut bursátil se producen en un momento en el que la desaceleración del crecimiento y el incremento de costos recortaron el interés de los inversores por Shein.

El detalle Hace pocos años, esta empresa de ‌moda rápida online era considerada una competidora disruptiva para marcas consolidadas como H&M y Zara, gracias a su ágil cadena de suministro y a sus precios competitivos.

La firma aspira a una tasación de entre u$s26.000 y u$s27.000 millones, muy por debajo de los u$s100.000 millones de 2022. Justin Chin/Bloomberg Shein aspira a una valoración de entre u$s26.000 y u$s27.000 millones, lo que supone un fuerte descenso respecto a la valoración de u$s100.000 millones que alcanzó en una ronda de ‌financiación privada en 2022.

La empresa tenía en sus planes anteriores una valoración para la salida a bolsa de entre u$s30.000 y u$s40.000 millones, cuando se iniciaron las reuniones con los inversores previas ‌a la salida a bolsa. El contexto y los intentos fallidos La empresa facturó u$s41.800 millones el año pasado (+8%), desacelerando fuerte respecto al 41% de 2023 y al 20% de 2024. El freno respondió a la suba de aranceles en EEUU y a la suspensión impulsada por Donald Trump del régimen de minimis para compras de hasta u$s800. A su vez, Shein también enfrentó la presión de su rival Temu. Gentileza - The China Project A su vez, Shein también enfrentó la presión de su rival Temu, el fast fashion también con sede en China, que además ofrece productos para el hogar, electrónica y electrodomésticos. En 2024, Shein desertó su intento de salir a bolsa en Estados Unidos después de recibir fuertes críticas de legisladores norteamericanos que expresaron preocupaciones de seguridad nacional por sus vínculos con China. El intento de cotizar en el mercado londinense naufragó tras la negativa de la Comisión Reguladora de Valores de China. En simultáneo, las autoridades del Reino Unido encendieron alarmas ante las denuncias de ONGs sobre presunto trabajo forzado en la cadena productiva de la firma.