Shein hace su debut en la bolsa: del boom a la valoración en u$s25.000 millones + Agregar ámbito en









Tras alcanzar u$s23.000 millones de ingresos en 2022, Shein facturó u$s41.800 millones el año pasado, desacelerando su crecimiento respecto a años anteriores. Los detalles, en la nota.

Shein ajusta expectativas: La compañía busca debutar en bolsa con una valoración de u$s25.000 millones, reduciendo su aspiración original de u$s30.000 millones. Justin Chin/Bloomberg

Shein proyecta salir a bolsa con una cotización cercana a los u$s25.000 millones, de acuerdo con fuentes del mercado, aunque estimaciones alternativas ubican el rango entre u$s25.000 y u$s28.000 millones. De esta manera, la empresa recortó sus aspiraciones originales de u$s30.000 millones tras la resistencia de los inversores.

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La firma aspira a captar unos u$s2.000 millones en su debut bursátil, donde los accionistas actuales podrían quedarse con casi la mitad de la operación. Así, la empresa hacer su estreno en bolsa en Hong Kong este mes, luego de que en los últimos años fracasaran sus intentos de concretar una oferta pública inicial en Nueva York y Londres.

Del auge al lento avance En 2022, Shein alcanzó una cotización récord de u$s100.000 millones, según cifras que compartió Bloomberg, números que la posicionaron dentro del selecto grupo de las empresas emergentes de mayor valor a escala global.

La empresa enfrentó dificultades para cotizar en Nueva York y Londres, citando preocupaciones de seguridad nacional y denuncias sobre condiciones laborales. MB Asimismo, la empresa tuvo un fuerte auge durante el pico de la pandemia, cuando los consumidores migraron hacia las plataformas de comercio electrónico. Los ingresos de la compañía se dispararon hasta los u$s23.000 millones en 2022. Desde entonces, las ventas de Shein mantuvieron su avance, aunque a un ritmo menor.

La empresa facturó u$s41.800 millones el año pasado (+8%), desacelerando fuerte respecto al 41% de 2023 y al 20% de 2024. El freno respondió a la suba de aranceles en EEUU y a la suspensión impulsada por Donald Trump del régimen de minimis para compras de hasta u$s800.

Shein también enfrentó la presión de su rival Temu, el fast fashion también con sede en China. A su vez, Shein también enfrentó la presión de su rival Temu, el fast fashion también con sede en China, que además ofrece productos para el hogar, electrónica y electrodomésticos. En 2024, Shein desertó su intento de salir a bolsa en Estados Unidos después de recibir fuertes críticas de legisladores norteamericanos que expresaron preocupaciones de seguridad nacional por sus vínculos con China. El intento de cotizar en el mercado londinense naufragó tras la negativa de la Comisión Reguladora de Valores de China. En simultáneo, las autoridades del Reino Unido encendieron alarmas ante las denuncias de ONGs sobre presunto trabajo forzado en la cadena productiva de la firma.