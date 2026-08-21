Los bonos en dólares suben en Wall Street y el riesgo país busca descomprimir tras la fuerte alza semanal + Agregar ámbito en









Pese a que la deuda emergente logró empezar a recuperarse, el riesgo país local continuaba al alza. Factores locales influyeron pese a que los drives externos comenzaban a morigerarse.

Los bonos en dólares tratan de recuperarse sobre el cierre de la semana. Depositphotos

Los bonos en dólares suben en Wall Street y el riesgo país busca descomprimir tras la fuerte suba semanal. En la semana el mercado siguió de cerca la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés. El jueves se conocieron datos que mostraron que hubo un superávit comercial en junio, subió el índice de salarios y, sobre la actividad económica, si bien mejoró ese mismo mes, acumuló un retroceso del 0,9% en el segundo trimestre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Previo a la apertura del mercado en Estados Unidos, los futuros del Dow Jones suben 0,35%, los del S&P500 ganan 0,35%, y los del Nasdaq avanzan 0,60%. Los commodities energéticos operan al alza, con el petróleo Brent que avanza 0,2% a la zona de u$s94 por barril. La tasa del bono del Tesoro de EEUU a 10 años opera en 4,7%, en línea con el cierre del jueves. Finalmente, los bonos soberanos Globales operan levemente positivos en el inicio de la jornada.

Noticia en desarrollo.-