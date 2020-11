El S&P Merval cayó cerca de 2% atento a comicios en EEUU

Las principales bajas fueron registradas por las acciones de Transportadora de Gas del Sur (5%), Ternium (4,7%) y BYMA (4,6%). En tanto, los papeles que registraron mayores alzas son Pampa Energía (2,7%), Holcim (0,9%) y Transportadora de Gas del Norte (0,1%).

En Wall Street, las acciones operaron dispares, con subas de hasta el 6,5% (Globant) y bajas de hasta el 3,8% (Banco Francés)

El mundo veía con nerviosismo el recuento de votos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando aún restan millones de sufragios por escrutar y la competencia es demasiado reñida, lo que aumentaba el riesgo de días o incluso semanas de inseguridad jurídica.

"Es importante tener en cuenta que a pesar de que el país tenga sus propios problemas y que parezca que se encuentra apartado del mundo, nuestro mercado se encuentra íntimamente relacionado con el del exterior ya que los activos que cotizan en nuestro mercado son considerados muchos más riesgosos que los que cotizan en Estados Unidos, por lo que si los inversores operan con cautela en el exterior, con más cautela operarán en Argentina", destacó Joaquin Candia, de Rava Bursátil.

Agregó: "si bien el gobierno dio pasos necesarios para disipar la incertidumbre, la crisis económica es profunda y las dudas son tantas que se debe mantener en la misma línea para que el mercado siga recuperando la confianza y dejando de presionar el precio de los activos, ya que por el momento se encuentran en valores que pricean una perspectiva muy negativa".

Para Candia, "durante este mes los inversores estarán atentos a la misión del FMI y a señales que da el gobierno sobre cómo alcanzar una consolidación fiscal ya que este punto es uno de los más críticos que se encuentra mirando el mercado".

En lo que respecta a la renta fija, los bonos soberanos siguen mostrando una dinámica mixta aunque los movimientos diarios se van moderando. Esto muestra que, si bien hay tensión en los precios, se están esperando medidas que restauren la confianza y luego ver cómo evoluciona la situación.

Esta situación también se refleja en el Riesgo País, que si bien varía, lo hace de manera muy leve y no supera por ahora los 1.500 puntos. La medición avanzó 0,8% y se sitúa en 1.446 puntos aunque -puntualizó Candia- "no hay que olvidar que cualquier noticia que el mercado interprete como negativa, teniendo en cuenta lo sensible de la situación, puede mover el Riesgo País nuevamente".