SpaceX negocia con Wall Street para reducir las comisiones de su salida a bolsa

La empresa de Elon Musk busca pagar menos del 0,75% de comisión sobre los u$s75.000 millones que pretende recaudar este mes, un porcentaje inédito en operaciones de esta magnitud.

El cohete de SpaceX apunta ahora a Wall Street: la compañía se prepara para su debut bursátil este mes.

Space X, la empresa de Elon Musk, está negociando el pago de comisiones mínimas a las firmas de Wall Street que gestionan su salida a bolsa, pero es probable que los bancos aún obtengan alrededor de u$s500 millones gracias a este debut bursátil sin precedentes.

El conglomerado espacial y de inteligencia artificial de Musk estaría negociando una comisión inferior a 0,75% por u$s75.000 millones que pretende recaudar en su salida a bolsa este mes. Incluso con ese margen tan bajo, probablemente se trate de una de las mayores comisiones jamás pagadas a las empresas de Wall Street que gestionan salidas a bolsa.

Las comisiones bancarias en una oferta pública inicial típica oscilan entre el 4% y el 7% sobre una recaudación promedio inferior a US$1.000 millones. En las grandes salidas a bolsa, donde los inversores aportan miles de millones en una sola operación, ese porcentaje se reduce de manera significativa, aunque en la práctica casi nunca cae por debajo del 1%.

Los bancos principales —Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley— están en posición de obtener una mayor proporción de las comisiones que los otros 21 intermediarios involucrados . Las cifras representan la comisión base que se cobra a SpaceX y no incluyen otros incentivos discrecionales, según Bloomberg.

El escaso margen de beneficio que los bancos ofrecen a Musk tiene implicaciones para las numerosas OPV de gran envergadura previstas para este año. Esto podría obligar a inversores y analistas a moderar sus expectativas sobre los beneficios de Wall Street, mientras OpenAI y Anthropic PBC también preparan el terreno para acceder a los mercados de valores en los próximos meses.

El antecedente más cercano es la OPV de General Motors en 2010, cuando los bancos acordaron con el gobierno de EEUU una comisión del 0,75%, una de las más bajas para una operación de esa magnitud. La presión era doble: Wall Street necesitaba reconquistar la confianza pública tras los salvatajes de la crisis financiera y no podía darse lugar a dudas en una operación donde el Estado era el principal accionista de la empresa rescatada.

El gigante chino de internet Alibaba Group Holding Ltd., que recaudó US$25.000 millones en su salida a bolsa en 2014, pagó US$300 millones a los suscriptores, incluyendo comisiones por rendimiento.

Según informó Bloomberg, Space X aspira a una valoración de aproximadamente US$1,8 billones. Con ese tamaño, una captación de fondos de US$75.000 millones superaría con creces el récord anterior de salida a bolsa. La compañía reservará hasta 5% de las acciones de la oferta para ciertos empleados y familiares y amigos de sus directivos, según un documento presentado el lunes.

Mientras tanto, Anthropic presentó confidencialmente la documentación preliminar para su salida a bolsa, con el objetivo de superar a su antiguo rival OpenAI en la carrera por cotizar en bolsa este año. Por su parte, Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, anunció que recaudará US$80.000 millones mediante una serie de ofertas de acciones.

Tomadas en conjunto, estas colosales salidas a bolsa pondrán a prueba hasta qué punto Wall Street puede absorber y colocar semejantes volúmenes de capital en tan poco tiempo.