SpaceX perforó su precio de salida a bolsa y se desvanece la euforia inicial + Agregar ámbito en









Los títulos de la empresa de Elon Musk retrocedieron hasta u$s132,5, por debajo del precio de su debut de u$s135 y muy lejos del pico histórico de u$s225,64. Los detalles en la nota.

Las acciones de la empresa de Elon Musk cayeron por debajo de su precio de salida a bolsa, situándose lejos del pico histórico.

Las acciones de SpaceX cayeron el miércoles por debajo de su precio de salida a bolsa, algo inédito para la empresa de Elon Musk, poco más de un mes después del que fue el mejor debut bursátil de la historia.

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Los papeles llegaron a retroceder 2,7% a u$s132,5, situándose por debajo del precio de salida a bolsa de u$s135 y lejos del pico histórico de u$s225,64, nivel en el que la capitalización de la compañía había superado brevemente a gigantes de Silicon Valley como Microsoft y Amazon. Actualmente su precio cotizaba u$s133,04.

Distintos inversores sostenían que el alza de la acción podía ser vulnerable a un cambio de tendencia, dadas las pérdidas netas de u$s4900 millones registradas por SpaceX el año pasado y la incertidumbre sobre las perspectivas futuras de la empresa.

El entusiasmo inicial por Space X se enfría un mes después del mejor debut bursátil de la historia. El retroceso coloca por primera vez en terreno negativo a quienes adquirieron acciones al precio de salida a bolsa, en una señal que podría erosionar la confianza en el valor.

¿Se perdió el entusiasmo por SpaceX? La compañía de Elon Musk puede ser ejemplo de que el entusiasmo de Wall Street puede enfriarse con rapidez, incluso en el caso de una empresa del tamaño de SpaceX, que recaudó unos u$s85.700 millones y alcanzó una valoración de unos u$s2,1 billones al final de su primer día de cotización.

Que una acción perfore su precio de con la cual salió a bolsa no es excepcional, especialmente en contextos de tensión de mercado como el actual, con los principales índices de Wall Street bajo presión por la incertidumbre sobre las tasas de la Fed y las dudas sobre la sostenibilidad del rally de los valores de inteligencia artificial. Las pérdidas netas y la viabilidad de apuestas ambiciosas generan dudas sobre el valor de la empresa de Elon Musk. ChatGPT IA Sin embargo, la caída podría fortalecer a quienes argumentaban que la valuación de SpaceX era excesiva para una empresa que no era rentable y cuyas apuestas más ambiciosas aún no habían demostrado su viabilidad. Otra crítica era por los plazos de ganancia, y si no era una apuesta a largo plazo, más que un rendimiento virtuoso en el presente. Algunos analistas ya habían advertido antes del debut en bolsa que los inversores encontrarían mejores puntos de entrada una vez que el entusiasmo inicial se disipara. La incorporación de la acción al Nasdaq 100 tampoco logró reavivar la demanda: desde su inclusión en el índice, los títulos de SpaceX acumulan una caída de casi el 13%. Cabe precisar que el mercado espera ahora los primeros resultados de SpaceX como empresa cotizada. La compañía no anunció aún la fecha de publicación, pero aclaró que los difundirá exclusivamente a través de su página web y su cuenta en X, prescindiendo de los servicios tradicionales de distribución de noticias financieras.