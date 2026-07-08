Wall Street apuesta a una megafusión entre Tesla y SpaceX: creen que las acciones podrían subir hasta 20%

Los analistas consideran que la integración entre las dos principales compañías de Elon Musk ganó fuerza tras profundizar su colaboración en inteligencia artificial, energía y fabricación de chips.

SpaceX es uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La posibilidad de una fusión entre Tesla y SpaceX dejó de ser una especulación aislada y comenzó a ganar lugar entre los principales bancos de inversión de Wall Street. Si bien reconocen que la operación enfrenta importantes desafíos regulatorios y societarios, varios analistas consideran que las sinergias entre ambas compañías hacen cada vez más probable una integración en los próximos años.

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El escenario cobró fuerza luego de que ambas empresas profundizaran su colaboración en proyectos vinculados con inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y almacenamiento de energía. En marzo, Elon Musk anunció que Tesla trabajará junto a SpaceX en el desarrollo de una fábrica capaz de producir un teravatio anual de hardware de procesamiento, un proyecto que algunos analistas interpretan como el primer paso hacia una integración más amplia.

Uno de los más optimistas fue RBC Capital Markets , que elevó su precio objetivo para Tesla desde u$s 475 hasta u$s500 por acción , lo que implica un potencial alcista cercano al 22% respecto de las cotizaciones actuales.

El analista Tom Narayan sostuvo que una eventual adquisición de Tesla por parte de SpaceX podría realizarse mediante un intercambio de acciones y con una prima de entre 20% y 30% para los accionistas de la automotriz.

Según explicó, las crecientes sinergias operativas justifican una integración más profunda. Entre ellas mencionó el desarrollo conjunto del proyecto Terafab , la utilización de los sistemas de almacenamiento energético Megapack de Tesla por parte de SpaceX y el trabajo coordinado para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El escenario cobró fuerza luego de que ambas empresas profundizaran su colaboración en proyectos vinculados con inteligencia artificial Reuters

Las dos compañías mantienen vínculos desde hace años, aunque durante los últimos meses esa relación comenzó a intensificarse. Incluso el propio Elon Musk afirmó recientemente que sus empresas están "convergiendo", mientras que la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, reconoció públicamente que existen importantes sinergias entre ambas compañías y adelantó que seguirán explorando nuevas áreas de colaboración estratégica.

Actualmente, Tesla también posee una participación accionaria en SpaceX.

Los obstáculos siguen siendo importantes

Pese al creciente optimismo, la mayoría de los analistas coincide en que una operación de este tipo no sería sencilla.

Desde J.P. Morgan consideran que una adquisición mediante intercambio de acciones sigue siendo el escenario más probable, aunque también analizan alternativas como una nueva sociedad que agrupe ambos negocios o una integración gradual para reducir riesgos regulatorios.

Entre las principales dificultades aparecen la compleja estructura de gobierno corporativo, la diferencia de valuaciones entre ambas empresas y los posibles controles de competencia y seguridad nacional.

SpaceX es uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, mientras que Tesla mantiene una fuerte presencia comercial en China, una combinación que probablemente sería examinada con especial atención por los organismos reguladores estadounidenses.

¿Cuándo podría concretarse?

Aunque ningún banco espera un anuncio inmediato, varios analistas creen que la probabilidad de una fusión aumentará significativamente durante los próximos dos años.

Desde Baird estiman que la operación podría concretarse dentro de un plazo de 12 a 18 meses, mientras que J.P. Morgan considera más probable un proceso gradual hacia 2027 o 2028.

Por ahora, el mercado seguirá atento a los próximos resultados trimestrales de Tesla, que presentará sus balances el 22 de julio, ya que la evolución de su negocio automotor y de almacenamiento energético será determinante para evaluar si la compañía mantiene el atractivo suficiente como para convertirse en el próximo gran movimiento corporativo de Elon Musk.