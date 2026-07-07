Cedears: por qué Wall Street recomienda comprar acciones de SpaceX tras su caída

El entusiasmo de Wall Street por SpaceX sigue creciendo . Apenas unas semanas después de su debut bursátil, varias de las principales firmas financieras iniciaron la cobertura de la compañía de Elon Musk con recomendaciones de compra, respaldadas por expectativas de crecimiento ligadas al negocio satelital, la inteligencia artificial y el desarrollo del cohete Starship.

Las primeras evaluaciones de los analistas fueron mayoritariamente optimistas. Bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, Citi y Deutsche Bank comenzaron a seguir la acción con perspectivas favorables , al considerar que SpaceX cuenta con ventajas competitivas difíciles de replicar y un potencial de expansión de largo plazo.

Uno de los principales motores de ese optimismo es Starship , el cohete totalmente reutilizable que la empresa desarrolla para reducir drásticamente los costos de acceso al espacio.

Los analistas creen que, si el programa alcanza sus objetivos técnicos, SpaceX podría multiplicar la frecuencia de lanzamientos durante la próxima década y consolidar su liderazgo en el mercado espacial.

Otro factor clave es Starlink , la red global de internet satelital, considerada por varios bancos como una fuente de ingresos recurrentes con un enorme margen de crecimiento. A esto se suma la estrategia de integrar infraestructura espacial con inteligencia artificial, una apuesta que muchos consideran uno de los grandes diferenciales de la compañía frente al resto del sector tecnológico.

Proyecciones de crecimiento

Las proyecciones de precio reflejan ese entusiasmo. Mientras algunas firmas fijaron objetivos cercanos a u$s190 y u$s300 por acción, otras fueron mucho más agresivas. Raymond James proyectó un precio de u$s800, mientras que Citi sostuvo que, si la compañía cumple sus metas de ingeniería y expansión, la acción podría superar los u$s900 en el largo plazo.

No obstante, no todos comparten ese optimismo. Algunas firmas, como CFRA y Morningstar, mantienen una postura más cautelosa al considerar que gran parte del valor actual depende de proyectos que todavía deben demostrar su viabilidad comercial y tecnológica.

Entre los principales riesgos mencionan el éxito de Starship y el desarrollo de centros de datos espaciales para aplicaciones de inteligencia artificial.

El respaldo de Wall Street llega en un momento clave para la empresa. SpaceX, con una capitalización bursátil cercana a u$s2,1 billones, ingresó oficialmente al Nasdaq-100 el 7 de julio, una incorporación que podría generar más de u$s4.000 millones en compras automáticas por parte de fondos indexados y ETF que replican ese índice. Además, desde su salida a bolsa el 12 de junio, las acciones todavía cotizan por encima de su precio inicial, pese a la volatilidad registrada en las primeras semanas de negociación.