Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este jueves, al igual las bolsas europeas y los mercados asiáticos, que cerraron con descensos generalizados. A diferencia de la rueda previa, los inversores mostraron cautela por la incertidumbre respecto a Medio Oriente y si bien el optimismo sobre el boom de la IA continúa, también lo hacen los miedos sobre su eventual fin.
Las bolsas del mundo caen por la nueva escalada entre EEUU e Irán y dejan en segundo plano a las tecnológicas
Las tecnológicas registran retrocesos en Wall Street en un contexto de incertidumbre geopolítica, con el S&P 500 y el Nasdaq a la baja.
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Los precios del petróleo volvieron a subir los últimos días tras los nuevos ataques estadounidenses contra Irán durante la noche. Las hostilidades se han intensificado en Medio Oriente en los últimos días: Washington lanzó ataques contra Irán, mientras que Teherán atacó bases estadounidenses en Kuwait y Jordania.
Sin embargo, en las primeras operaciones de la jornada el crudo muestra ligeras bajas. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,45% hasta u$s84,57 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 0,23%, hasta los u$s79,43 el barril.
Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhiben subas generalizas en torno al 0,7% en los tramos más largos.
Las claves de la jornada en los mercados
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,84%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% al alza.
En la previa, las acciones con mayores subas son JB Hunt (+7,3%), Unitedhealth (+5,6%) y Humana (+6,18%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Western Digital (-8%), Seagate (-6,4%) y Micron (-4,8%).
En Europa, el Euro Stoxx baja 1,04%. A nivel local: el DAX alemán retrocede 1,07% y el CAC francés cae con 1,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,38%.
En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,33%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 6,37% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 2,63%.
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