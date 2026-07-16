Otros dos hijos de Brad Pitt pidieron dejar de usar su apellido + Agregar ámbito en









Se trata de Zahara y Maddox, adoptados junto a Angelina Jolie. Ambos presentaron la documentación correspondiente ante la Corte Superior de California.

En 2022 salieron a la luz detalles sobre un incidente que vivió la familia Jolie Pitt a bordo de un avión, donde Brad habría maltratado a sus hijos. Lia Toby/Getty Images

Los dos hijos adoptivos del actor Brad Pitt solicitaron eliminar legalmente su apellido. Se trata de Zahara (21) y Maddox (24), quienes presentaron "razones personales para solicitar el cambio", y siguen los pasos de su hermana Shiloh, la primera que el intérprete tuvo junto a su exesposa y también actriz Angelina Jolie.

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La expareja de Hollywood sigue en disputas a pesar de haberse separado hace una década, ya que, si bien resolvieron su divorcio a finales de 2024, continúan en una batalla legal por Château Miraval, la bodega francesa que antes poseían juntos.

Otros dos hijos de Brad Pitt quieren dejar de usar su apellido En la documentación presentada electrónicamente ante la Corte Superior de California en Los Ángeles, la hija de los actores solicitó cambiar su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie. Por su lado, su hermano Maddox también pidió permiso de modificar su apellido compuesto a finales de mayo.

Se trata de Zahara (21) y Maddox (24), según documentos judiciales presentados en California, donde citaron razones personales para solicitar el cambio. CNN En septiembre de 2016, la familia voló a EEUU desde Francia en un jet privado. En agosto de 2022, salieron a la luz detalles sobre un incidente durante ese vuelo, cuando un informe del FBI reveló que Jolie había acusado a Pitt de agredirla físicamente y de abusar verbalmente de sus hijos mientras estaban a bordo.

Pitt se convirtió en el centro de una investigación relacionada, pero nunca fue arrestado ni acusado, según un comunicado del FBI en ese momento. Jolie solicitó el divorcio poco después del incidente. En una contrademanda de octubre de 2022 en un caso legal relacionado con su bodega, Jolie alegó que Pitt “ahorcó a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” durante el incidente.

En respuesta, un representante de Pitt dijo a CNN en un comunicado en ese momento que, “Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no por cosas que no hizo”. Anteriormente, la hija mayor de ambos, Shiloh, presentó una petición para eliminar legalmente Pitt de su apellido en 2024. Brad Pitt y Edward Norton revivieron "El club de la pelea" en el Mundial 2026 durante el partido entre EEUU y Turquía El Mundial 2026 volvió a mezclar fútbol y espectáculo en Estados Unidos. Durante el partido entre el seleccionado local y Turquía, por la fase de grupos, dos figuras de Hollywood acapararon la atención en las tribunas: Brad Pitt y Edward Norton, protagonistas de la icónica película El club de la pelea. Los actores fueron captados por las cámaras de la transmisión oficial compartiendo un palco en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde miles de hinchas estadounidenses disfrutaron del encuentro con la tranquilidad de saber que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya había asegurado su clasificación a los 16avos de final. La presencia de celebridades no terminó allí. Paris Hilton fue la encargada de ingresar la pelota oficial del partido y colocarla sobre el atril durante la ceremonia previa al inicio del encuentro, antes de la salida de los futbolistas y del equipo arbitral.

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