SpaceX ratifica ante los bancos el precio de su salida a bolsa de u$s135 por acción + Agregar ámbito en









Elon Musk pretende realizar una oferta pública inicial de u$s75.000 millones, rompiendo con la tradición de Wall Street. Los detalles en la nota.

SpaceX ratificó ante los bancos colocadores que mantendrá el precio de u$s135 por acción para su salida a bolsa el próximo 12 de junio. @SpaceX

SpaceX comunicó a los bancos que, en su oferta pública inicial de u$s75.000 millones, mantendrá el precio anunciado de u$s135 por acción, que la compañía de Elon Musk había revelado el miércoles en su solicitud de OPI (Oferta Pública Inicial) modificada.

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La determinación de la empresa es la señal más reciente de que Musk pretende realizar la mayor OPI de la historia, rompiendo con la tradición de Wall Street de no preanunciar los precios de los papeles a emitir.

Se espera que SpaceX haga su estreno en bolsa el viernes 12 de junio. La empresa aeroespacial estadounidense comenzó a reunirse con inversores el jueves en su gira de presentación de la OPI, donde los emisores de valores y sus banqueros tienen por costumbre solicitar la opinión de los inversores antes de determinar el precio final de la oferta en una reunión que se celebra un día antes de que las acciones comiencen a cotizar.

La apuesta de SpaceX Cabe precisar que la empresa del magnate Elon Musk tiene previsto vender 555,6 millones de acciones. Su objetivo es alcanzar una valoración de u$s1,75 billones.

Según fuentes consignadas por la agencia Reuters, la demanda de las acciones fue descrita como "insaciable". Los analistas que trabajaban en la salida a bolsa recibían hasta 20 llamadas diarias de inversores, por encima de las 10 a 15 que suelen verse en ofertas con alta demanda.

No es común fijar un precio antes de las presentaciones a los inversionistas y la elaboración del libro de órdenes. Sin embargo, algunas de las fuentes citadas por la agencia no descartaron que la decisión de fijar la mencionada cifra pueda llegar a cambiar antes del 12 de junio.