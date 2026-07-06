Suben los futuros de Wall Street y afloja el petróleo tras los anuncios de la OPEP+

Los países exportadores de petróleo acordaron un nuevo incremento de la producción. El mercado neoyorkino anticipa una rueda alcista luego del feriado del viernes en EEUU.

Los futuros de los principales índices bursátiles de Wall Street registran leves avances este lunes, luego del feriado del viernes en Estados Unidos, mientras los mercados de Europa y Asia cotizan con mayoría de bajas . Los inversores se preparan para una intensa agenda de datos económicos y declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal . En tanto, el petróleo muestra una tenue baja luego de que la OPEP+ anunciara un incremento de la producción de crudo.

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En el premarket de Wall Street, los futuros del índice S&P 500 suben 0,4% y los del ponderador tecnológico Nasdaq trepan 1%. Los del índice industrial Dow Jones , en cambio, operan prácticamente estables.

La atención del mercado se centra ahora en los indicadores económicos de esta semana, luego de que el reporte de empleo de junio, más débil de lo esperado, redujera las expectativas de nuevos aumentos en las tasas de interés.

Este lunes, se publicará el índice ISM de servicios correspondiente a junio, uno de los indicadores más importantes para evaluar el desempeño de la economía estadounidense. El consenso espera una ligera baja del índice a 54,2 puntos desde los 54,5 registrados en mayo. Una lectura superior a 50 sigue indicando expansión de la actividad económica. El sector servicios representa más de dos terceras partes del PBI de EEUU, por lo que este informe suele tener un impacto significativo en las expectativas del mercado.

En cambio, los mercados de Europa y Asia exhiben una rueda con mayoría de pérdidas . El indicador paneuropeo EuroStoxx 50 baja 0,2%, FTSE de Londres cede 0,3% y el IBEX madrileño se hunde 0,7%. El DAX alemán cotiza prácticamente estable.

En Asia, el Nikkei de la bolsa de Tokio y el mercado de Shanghái registran declives moderados, menores al 0,1%. El Kospi, de Seúl, baja 0,5%.

Petróleo, en leve retroceso tras el anuncio de la OPEP+

Los precios del petróleo retroceden después de que la OPEP+ anunciara un incremento de 188,000 barriles diarios en su objetivo de producción a partir de agosto. El Brent bajó alrededor de 0,4% hasta u$s71,86 por barril, mientras que el WTI perdió cerca de 0,2% para ubicarse en u$s68,63.

El aumento en la oferta, junto con una mejora en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, aumentó las expectativas de un mercado petrolero mejor abastecido durante los próximos meses luego del estrangulamiento provocado por la guerra en Medio Oriente.

En ese marco, el petróleo Brent cae 0,3% hasta los u$s71,94 por barril. Mientras que el crudo WTI retrocede en la misma magnitud hasta los u$s68,49.