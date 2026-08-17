Wall Street vuelve a retroceder y se aleja de máximos tras evaluación de señales económicas contradictorias

Los mercados europeos operan con leves ganancias, impulsados por recursos básicos y tecnología, mientras los inversores reducían sus apuestas por nuevas subas de tasas de la Fed. Preocupación por Medio Oriente, datos débiles de China y una advertencia del BCE sobre la euforia por la IA sumaron cautela.

El mercado europeo ya dejó atrás buena parte de la temporada de balances, que mostró resultados sólidos y una mejora gradual de las expectativas de ganancias para el segundo trimestre.

Los principales índices de Wall Street vuelven a caer este lunes, tras las evaluaciones del mercado por señales económicas mixtas en EEUU , con respecto a las ventas minoristas y la confianza del consumidor. Así, extiende la caída desde el pasado viernes, luego de que el jueves el S&P 500 superara los 7,800 puntos y el Nasdaq cerrara en un máximo de dos meses.

El industrial Dow Jones lidera las pérdidas con un retroceso del 0,4%, seguido por el S&P 500 , que baja un 0,2%. En la misma sintonía el Russell 2000 lo hace un 0,3%, pero el Nasdaq contrasta con un avance del 0,1%.

Las bolsas europeas subían levemente por la mañana , mientras el oro avanzaba por la debilidad del dólar y el petróleo volvía a acercarse a los u$s90 por barril ante la falta de avances para destrabar el conflicto en Irán. Según datos citados por Reuters, el índice paneuropeo STOXX 600 ganaba 0,2% hasta los 659,30 puntos, en una rueda en la que los inversores combinaban menor expectativa de subas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EEUU con señales de desaceleración en China y advertencias sobre una posible corrección de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

El mejor desempeño dentro de Europa lo mostraban las compañías de recursos básicos, con un avance sectorial de 1,4%. Antofagasta, Hochschild Mining y Glencore registraban subas de entre 2,2% y 2,7%, acompañadas por el avance de los metales preciosos. Las acciones tecnológicas también se sumaban a las ganancias, con una mejora de 1,1%.

El mercado europeo ya dejó atrás buena parte de la temporada de balances, que mostró resultados sólidos y una mejora gradual de las expectativas de ganancias para el segundo trimestre. Con ese factor prácticamente incorporado en precios, la atención volvió a concentrarse en la evolución macroeconómica, la política monetaria de EEUU y el frente geopolítico en Medio Oriente.

El oro sube y los inversores miran a la Fed

El oro avanzaba este lunes en un contexto de dólar más débil y datos económicos menos favorables en Estados Unidos. La menor expectativa de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal mejoró el ánimo de los inversores y favoreció la demanda de activos financieros sensibles al costo del dinero.

La dinámica también benefició a las acciones mineras europeas, que encabezaban las subas del STOXX 600. El movimiento se explicó por el repunte de los metales y por una búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre geopolítica.

En paralelo, el sector energético europeo subía 0,3%, acompañando el incremento del crudo. En el otro extremo, alimentación y bebidas era el rubro de peor desempeño, con una caída de 0,7%.

El valor del oro este lunes 17 de agosto. Depositphotos

El petróleo vuelve a subir por Irán

Los precios del petróleo operaban en alza por la falta de avances diplomáticos para resolver el conflicto en Medio Oriente. Los futuros del Brent ganaban 1,04% hasta u$s89,44 por barril, tras tocar un máximo de sesión de u$s89,68, mientras que el West Texas Intermediate avanzaba 0,67% hasta u$s82,95.

Ambos contratos habían subido más de 5% la semana pasada, luego de los ataques contra petroleros operados por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi en el estrecho de Ormuz y contra una refinería de Saudi Aramco.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB Research, sostuvo que es poco probable que los precios suban de manera significativa salvo que se produzca una interrupción del flujo de crudo por el estrecho de Ormuz o un cierre del estrecho de Bab el-Mandeb.

Por ahora, el mercado opera cerca de los u$s90 mientras evalúa dos escenarios opuestos: una interrupción más grave del suministro, que podría impulsar los precios, o una solución diplomática que permita reabrir Ormuz y provoque una baja abrupta del crudo.

Durante el fin de semana, Abbas Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que Teherán todavía no decidió reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Donald Trump, presidente estadounidense, pidió a sus ciudadanos aceptar una gasolina más cara mientras continúa el conflicto.

El petróleo bajo la volatilidad por la guerra en Medio Oriente.

China muestra nuevas señales de desaceleración

La cautela de los inversores también estuvo alimentada por nuevos datos débiles de China. La Oficina Nacional de Estadística informó que la producción industrial creció 4,5% interanual en julio, por debajo del 5,3% de junio y del 4,8% esperado por analistas consultados por Reuters.

Las ventas minoristas también decepcionaron. Crecieron apenas 0,6% interanual en julio, frente al 1% de junio y al 1,5% previsto por el mercado. El dato mostró que el consumo interno sigue sin recuperar impulso, pese al gasto turístico durante las vacaciones del verano boreal.

El desempeño industrial se vio afectado por fenómenos meteorológicos extremos, incluidos tres tifones que tocaron tierra y obligaron a reubicar a millones de personas en centros industriales del este y sur del país. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo la debilidad de la demanda doméstica.

Las autoridades chinas intentaron impulsar el consumo mediante subsidios para la renovación de automóviles, electrodomésticos y otros bienes durables. Pero analistas de Citi señalaron que el ritmo de distribución de esas ayudas volvió a debilitarse en julio.

El contraste está en el frente externo. Las exportaciones chinas siguen sólidas, impulsadas por la expansión global de infraestructura vinculada con inteligencia artificial. China registró otro superávit comercial superior a u$s100.000 millones y el acumulado anual se encamina a superar el billón de dólares por segundo año consecutivo.

El BCE advierte por la euforia de la inteligencia artificial

El Banco Central Europeo también sumó una señal de alerta. Una entrada publicada en el blog de la entidad advirtió que el optimismo excesivo en torno a las acciones tecnológicas de Estados Unidos podría derivar en una corrección bursátil con consecuencias amplias.

El texto, que no necesariamente refleja la posición institucional del BCE, señaló que los inversores se volcaron masivamente hacia compañías tecnológicas bajo la expectativa de que la inteligencia artificial transformará la economía global. Como resultado, las valuaciones de las principales empresas del sector se ubican muy por encima de los promedios históricos.

La advertencia apunta a que incluso si la tecnología cumple sus promesas y las ganancias empresarias aumentan, las acciones podrían corregir si no logran satisfacer expectativas demasiado optimistas.

El blog también remarcó que Europa no quedaría aislada de una caída en Wall Street. Los hogares europeos tienen una exposición de 440.000 millones de euros a las llamadas "Siete Magníficas": Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla. La exposición de fondos de pensión y aseguradoras sería de una magnitud similar.

El riesgo, según el análisis, no es solo una baja de acciones tecnológicas, sino que esa corrección ocurra junto con un episodio más amplio de inestabilidad financiera. A diferencia de lo ocurrido durante la burbuja puntocom, los gobiernos y bancos centrales tendrían hoy menos margen para recortar tasas o usar política fiscal como amortiguador.