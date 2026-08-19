Los futuros de Wall Street adelantan una rueda volátil, mientras el petróleo vuelve a ser el foco de atención

Las acciones fluctuan y los bonos a largo plazo continuan bajo presión, ya que el alza de los precios del petróleo mantiene a los inversores cautelosos tras varios días de rendimientos en máximos de varias décadas.

Las acciones de Moderna se dispararon casi 100% en la previa.

Los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara en la preapertura de este miércoles. A medida que se moderaba la venta masiva de bonos del Tesoro de EEUU , los inversores esperan que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) ofrezcan pistas sobre el rumbo de la política monetaria norteamericana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo el martes que no se estaban llevando a cabo conversaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz estaba abierto, contradiciendo a Irán , que afirmó que la vía marítima permanecía cerrada. El acuerdo de alto el fuego temporal expiró el lunes , aunque no hubo informes de ataques por parte de ninguno de los bandos el martes.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,77% hasta u$s91,75 el barril, su nivel más alto en tres semanas. Mientras, el crudo estadounidense WTI avanza un 0,88%, hasta los u$s84,4 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestran retrocesos de entre 0,3 y 0,4 puntos en los tramos más largos, un alivio respecto a la tensión de los últimos días.

Esta tarde se conocerá las minutas de la última reunión de la Fed . Se espera que el documento ofrezca una lectura completa del pensamiento de los responsables políticos del organismo en un momento en que el presidente del banco central norteamericano, Kevin Warsh , se ha mostrado reticente a dar señales sobre el rumbo a seguir.

Tensión en Medio Oriente impacta en Wall Street y precios del petróleo. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,03% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,23%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,13% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas del S&P 500 son Moderna (+98%), Estee Lauder (+8%) y Merck&Co (+7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Essex Property (-9%), TJX Companies (-3%) y Lowe's (-3%).

El increíble salto en las acciones de Moderna ocurre luego de que anunciara la primera confirmación en Fase 3 de la plataforma de su vacuna personalizada contra el cáncer basada en ARNm.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,08%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán cae 0,22% y el CAC francés acompaña con 0,38%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,01%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,09%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 2,4%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 5,8% y el Nikkei 225 japonés cayó 3,12%.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis monedas importantes, baja un 0,21%, situándose en 99,34. Por su parte, el yen japonés se apreció un 0,35% hasta los 159,04 yenes por dólar, alejándose del nivel de 160, nivel en que el gobierno norteamericano intervino la última vez.